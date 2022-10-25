Kfz-Versicherungen Wer zahlt für Unfälle mit unversicherten ukrainischen Autos?

Wer in Deutschland von einem unversicherten ukrainischen Auto geschädigt wird, bleibt nicht auf den Kosten sitzen. Wer die Entschädigung übernimmt und wie oft ukrainische Autos in Verkehrsunfälle verwickelt wurden, erklärt der Versichererverband GDV.

Die deutschen Versicherer hätten in den vergangenen Monaten kaum Unfälle mit unversicherten ukrainischen Autos registriert, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zwischen Anfang Juni und Mitte Oktober kam es bundesweit zu 107 solcher Unfälle, das waren im Schnitt 23 Unfälle pro Monat. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 haben die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer über 3,3 Millionen Schadenfälle reguliert, also durchschnittlich rund 275.000 im Monat oder mehr als 9.000 am Tag.

Die genaue Zahl ukrainischer Autos in Deutschland ist dem GDV aktuell nicht bekannt. „Inzwischen dürften die Halter aber in aller Regel eine gültige Versicherung haben“, erklärt der Verband. Für ukrainische Fahrzeuge seien – auch aus dem Ausland heraus – Grüne Karten digital erhältlich.

Verkehrsopferhilfe springt ein

Und selbst die wenigen Fahrer, die von einem unversicherten ukrainischen Auto geschädigt werden, bleiben nicht auf den Kosten sitzen, betont der Versichererverband. Für ihre Entschädigung ist die Verkehrsopferhilfe zuständig, eine Einrichtung der deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer.

Die Verkehrsopferhilfe entschädigt mögliche Opfer mit bis zu 7,5 Millionen Euro für Personenschäden und bis 1,12 Millionen Euro für Sachschäden. Die Regulierung übernimmt dabei eines der Mitglieder der Verkehrsopferhilfe.

>> Weitere Informationen zur Versicherung ukrainischer Fahrzeuge gibt es hier und hier .

>> Informationen zur Haftpflichtversicherung für aus der Ukraine Geflüchtete und Menschen, die sie bei sich zu Hause aufnehmen, findest du hier und hier.