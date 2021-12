Werbekampagne Swiss Life wirbt jetzt mit dem „Grauen Star“

Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life hat eine Werbekampagne gestartet, die Begriffe wie „Grauer Star“ oder „Schlaganfall“ verwendet, um sie ins Positive zu verkehren. Der „Graue Star“ etwa wird in der aktuellen Kampagne des Unternehmens von einer älteren Dame verkörpert, die engagiert in ein Mikrofon singt. Ein Bild mit dem Titel „Schlaganfall“ zeigt einen Rentner am Schlagzeug.Die Kampagne ist nach Unternehmensangaben aufgelegt worden, um einen positiven Blick auf das hohe Alter zu vermitteln. Lebensfreude vermittelnde Motive rücken ein längeres, selbstbestimmtes Leben in den Mittelpunkt. Mit der Kampagne möchte der Lebensversicherungskonzern auch auf die finanziellen Aspekte des Alters aufmerksam machen. „Wenn wir die geschenkte Zeit selbstbestimmt nutzen möchten, müssen wir uns frühzeitig um die finanzielle Vorsorge kümmern, um davon zu profitieren, wenn wir älter sind. Dann können wir zuversichtlich und freudig den Aktivitäten im Alter entgegensehen“, sagte Swiss Life-Chef Markus Leibundgut zum Kampagnenstart.