Werner Gey van Pittius: „Facebook ist eine beängstigende Notwendigkeit“

Das Verschlucken eines 20-Cent-Stücks, als ich fünf Jahre alt war – und die darauffolgende Operation, um es wieder zu entfernen Rugby war für mich in erster Linie eine Entschuldigung, länger zu studieren als notwendig. Aber immerhin habe ich dadurch mehrere Stipendien erhalten und musste meinen Eltern nicht auf der Tasche liegenMeinen Onkel Ken Costa , der lange Jahre in führender Position für die UBS und Lazard gearbeitet hat und heute als Leiter von Alpha International mithilft, in weltweit abgehaltenen Alpha-Kursen die Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermittelnDies ist eine klassische Kopf-Schulter-Formation – so pauschal funktioniert die Charttechnik nichtDen Roman Reminiscences of a Stock Operator , der im Grunde die Biografie des Börsenspekulanten Jesse Livermore istDurch meinen Glauben an unseren Investmentprozess und an meine extrem begabten Kollegen. Das hält mich hoch und gibt mir Geduld bis zur nächsten KehrtwendeEin tiefes Gefühl von ZufriedenheitDarauf, bislang alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert zu habenÜber die latent vorhandene Bereitschaft einiger Länder, einen neuen Währungskrieg vom Zaun zu brechen und dadurch das globale Wachstum zu gefährdenAußer Büchern vor allem Kite-Surf -Ausrüstungen und diverse andere Outdoor-SpielzeugeFür derartige Aktivitäten bin ich weder mutig noch geduldig genug... eine beängstigende Notwendigkeit in der Diaspora Bei Reality-Shows – egal welcheRockmusik – beim Fußball wird für meinen Geschmack zu viel betrogenIm August 2009 ein Konzert von U2 im Londoner Wembley-StadionEine unpassende SportausrüstungWein – sehr gern einen schweren afrikanischen Stellenbosch Auf keinen Hope-HIV , eine Hilfsorganisation für HIV-infizierte KinderAuf einer Farm in Südafrika – vorzugsweise so eine wie die, auf der ich aufgewachsen bin. Dort werde ich dann Zitrusfrüchte anbauen