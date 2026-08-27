Die Fondsgesellschaft M&G Investments verliert mit Werner Kolitsch seinen aktuellen Leiter DACH, ein Nachfolger steht noch nicht fest. In einer Übergangsphase sollen Ingo Matthey (Leiter Institutional Sales Deutschland und Österreich ), Dirk Bradtmüller (Leiter Wholesale Deutschland) und Michael Labhart (Leiter Institutional Business Development Schweiz ) die Betreuung der Kunden und Partner übernehmen.

Maßgeblich zum Geschäftserfolg beigetragen

Werner Kolitsch habe maßgeblich zur Entwicklung des Geschäfts von M&G in der DACH-Region beigetragen, erklärt Neil Godfrey, Global Head of Client Group bei M&G Investments: „Und ich möchte ihm für seinen bedeutenden Beitrag in den vergangenen elf Jahren herzlich danken. Durch den Ausbau unserer Marktpräsenz und die Betreuung eines immer breiteren Kundenstamms mit unseren Public- und Private-Markets-Strategien verwalten wir inzwischen mehr als 23 Milliarden Euro in der Region.“

Kolitsch habe zur Weiterentwicklung der Anlagelösungen und der Betreuung eines wachsenden und zunehmend vielfältigen Kundenstamms beigetragen. „Er spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau unseres institutionellen Geschäfts im Jahr 2019 und dem Ausbau unserer langfristigen Kundenbeziehungen“, so Godfrey. Unter Führung von Kolitsch sei das verwaltete Vermögen hierzulande auf 16 Milliarden Euro gewachsen.



