Die Fondsgesellschaft M&G Investments verliert mit Werner Kolitsch seinen aktuellen Leiter DACH, ein Nachfolger steht noch nicht fest. In einer Übergangsphase sollen Ingo Matthey (Leiter Institutional Sales Deutschland und Österreich), Dirk Bradtmüller (Leiter Wholesale Deutschland) und Michael Labhart (Leiter Institutional Business Development Schweiz) die Betreuung der Kunden und Partner übernehmen.