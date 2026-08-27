Deutschland
Werner Kolitsch verlässt M&G Investments
Nach 11 Jahren Werner Kolitsch verlässt M&G Investments
Die Fondsgesellschaft M&G Investments verliert mit Werner Kolitsch seinen aktuellen Leiter DACH, ein Nachfolger steht noch nicht fest. In einer Übergangsphase sollen Ingo Matthey (Leiter Institutional Sales Deutschland und Österreich), Dirk Bradtmüller (Leiter Wholesale Deutschland) und Michael Labhart (Leiter Institutional Business Development Schweiz) die Betreuung der Kunden und Partner übernehmen.
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