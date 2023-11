Immoprofis geben Auskunft Überbewertet oder preiswert? Wie du den Kaufpreis einer Immobilie einschätzen kannst

Eine Immobilie zu kaufen, bedeutet für die meisten eine Investitionen fürs Leben. Doch wie können Käufer sicherstellen, einen guten Deal einzugehen und kein überbewertetes Objekt zu kaufen? Wir haben Immobilienprofis dazu befragt – hier kommen ihre Tipps.

© Hannah Ritzmann mit Canva

Eine Immobilie zu kaufen, kann auch mal überfordern. Während man Zustand, Quadratmeter und Lage einschätzen kann, lässt der Kaufpreis einen häufig ratlos zurück: Woher weiß ich, was angemessen ist? Was beeinflusst den Preis einer Immobilie überhaupt? Und wie kann ich sicher sein, keinen schlechten Deal zu machen?

„Wir empfehlen, sich zuerst genau zu überlegen, ob man eine Wohnung als Kapitalanlage sucht oder um darin zu wohnen“, rät Anaïs Cosneau, Gründerin des Immobiliennetzwerks Happy Immo Club. Der Unterschied ist klar: Während man beim Eigenbedarf die Kosten in voller Höhe selber trägt, hat man bei der Vermietung die Möglichkeit, zumindest einen Teil an den Mieter abzugeben.

„Wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, ist die Miete von großer Bedeutung“, meint auch Sven Schwarzat, Gründer des Immobilienunternehmens RS Wohnwerte. Denn je besser sie vermietet ist, desto mehr bleibt monatlich übrig und der Anleger muss weniger zuzahlen.

Doch wie kann man prüfen, ab wann ein Kauf lukrativ ist?

Eine Möglichkeit, um herauszufinden, wann beziehungsweise ob sich eine Immobilie rechnet, bietet der Kaufpreisfaktor, auch Vervielfältiger genannt. Dieser zeigt, wie rentabel die Immobilie für den Käufer ist. Dafür wird der Kaufpreis, mit den zu erwartenden jährlichen Nettomieteinnahmen ins Verhältnis gesetzt. Der Nutzen: Eine erste kurze Kalkulation, die als Entscheidungshilfe dienen kann.

Folgende Formel bestimmt den Kaufpreisfaktor:

Kaufkosten/Nettokaltmiete = Kaufpreisfaktor (Vervielfältiger)

Ein Rechenbeispiel:

Du kaufst eine Immobilie für 300.000 Euro. Die Nettokaltmiete beträgt monatlich 1.000 Euro, also 12.000 Euro jährlich. Damit ergibt sich folgender Kaufpreisfaktor: 300.000/12.000 = 25

Damit hast du nach knapp 25 Jahren über die Mieteinnahmen den Kaufpreis erwirtschaftet.

Wenn du in der Berechnung auch Nebenkosten wie beispielsweise das Hausgeld für laufende Kosten wie Abfallentsorgung, Verwaltung, Hausstrom oder Instandhaltungsrücklage berücksichtigst, die in unserem Beispiel pauschal 30.000 Euro betragen, sieht die Kalkulation so aus: 330.000/12.000 = 27,5

Damit hat sich der Kauf unter Berücksichtigung der Nebenkosten also nach in etwa 28 Jahren amortisiert. Falls du deine Nebenkosten nicht als Pauschalbetrag abschätzen kannst, kann es auch hilfreich sein, die Rechnung lediglich mit 90 Prozent der Jahresnettokaltmiete durchzuführen, um eine realistischere Einschätzung zu bekommen.

Wie ist der Kaufpreisfaktor zu interpretieren?

Kurz zusammengefasst: Je niedriger der Faktor ist, desto besser ist die Rendite.

„Wenn man beispielsweise nur drei Jahre benötigt, um den Kaufpreis durch die Miete wieder hereinzuholen, dann hat man das Investment in drei Jahren quasi abbezahlt. Wenn man hingegen 30 Jahre dafür benötigt, ist die Rendite entsprechend niedriger“, erläutert Schwarzat. Man berechnet die Rendite, indem man 100 durch den Kaufpreisfaktor teilt. Diese Methode sei gut dafür geeignet, grob auszurechnen, welche Rendite am Ende herauskommen kann.

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Ein Beispiel: Angenommen, man benötigt 20 Jahre, um das Investment abzubezahlen, dann ergibt sich eine Rendite von 5 Prozent (100/20). Wenn man jedoch nur drei Jahre benötigt, ergibt sich eine Rendite von etwa 33,33 Prozent (100/3).

„Hierbei gibt es natürlich auch weitere Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Wenn die Zinsen beispielsweise bei 4 Prozent liegen, ergibt sich ein Faktor von 25 (4/100). Wenn man also über dem Faktor 25 kauft, zahlt man monatlich darauf, da die Zinsbelastung zu hoch ist“, so Schwarzat weiter. Nimmt man also einen Kredit mit 4-Prozent-Verzinsung auf, sollte man maximal eine Wohnung mit Faktor 25 kaufen, damit sich die zu zahlenden Zinsen mit der erwirtschafteten Rendite ausgleichen.

Wieder in einem Rechenbeispiel veranschaulicht:

Ich kaufe eine Wohnung für 300.000 Euro, als Nettomiete kann ich im Jahr 24.000 Euro einnehmen. Damit erhalte ich den Faktor: 300.000/24.000 = 12,5. Ich hätte die Immobilie demnach in etwa 13 Jahren erwirtschaftet. Wenn ich dann meine Mietrendite errechne komme ich auf: 100/12,5 = 8 Prozent.

In diesem Fall würde ich, selbst wenn ich 4 Prozent Zinsen zahle, immer noch 4 Prozent zusätzlich erwirtschaften.

Andersrum gerechnet:

Wenn ich eine Wohnung für 300.000 Euro kaufe, aber lediglich nur 6.000 Euro Jahresnettomiete einnehmen erhalte ich einen Faktor von 50 (300.000/6.000). Ich hätte die Immobilie also erst nach etwa 50 Jahren erwirtschaftet. Wenn ich dann meine Mietrendite errechne komme ich auf 2 Prozent (100/50).

Damit würde ich, wenn ich 4 Prozent Zinsen auf meinen Kredit zahle, Miese machen, da ich lediglich eine Mietrendite von 2 Prozent bekomme.

Zu beachten: Die Rechnungen sind einfach gehalten und Mieteinnahmen als auch Zinsen können im Laufe der Jahre variieren. Außerdem sind Nebenkosten wie das Hausgeld nicht berücksichtigt. „Der Faktor sollte also eigentlich so sein, dass die Rendite ein wenig höher ist als die Zinsen, zum Beispiel Faktor 22 (4,5 Prozent Rendite)“, erläutert Schwarzat. Dann bleibe trotz 4 Prozent Zinsen noch Geld über, um die zusätzlichen Kosten zu decken.

„Grundsätzlich gilt in den meisten Regionen Deutschlands ein Vervielfältiger von 20 als gute Anlage“, schreiben die Experten des Immobilienmaklers Homeday auf ihrer Website. In den vergangenen Jahren seien jedoch vor allem in Großstädten die Preise stark gestiegen, sodass Kaufpreisfaktoren zwischen 20 und 30 in Toplagen gängig wären und teilweise sogar darüber liegen.

„Ich würde den Vervielfältiger beziehungsweise Faktor nicht als einzigen Gradmesser für oder gegen den Kauf einer Immobilie verwenden“, meint Alexander Surminski von Immocation, einer Plattform für Immobilienwissen.

Er erklärt: „Ob sich ein Investment im Sinne eines positiven Cash Flows rechnet, Cash Flow neutral ist oder eine Unterdeckung vorliegt, kann auf diese Weise berechnet werden.“ Trotzdem sollten Investoren immer das Gesamtbild im Blick haben. Der Faktor diene lediglich zum Vergleichen alternativer Objekte in der Gegend. In guten Lagen der Metropolen wird der Faktor hoch sein, wohingegen in C- und D-Lagen – sprich in den Randgebieten – ein niedriger Faktor vorliegen sollte.

Auch Schwarzat gibt dem Recht: „Der Faktor ist lediglich auf die Miete fokussiert, auf eine einzige Zahl, ohne den Hintergrund zu berücksichtigen.“ Um zu erklären, warum das nicht ausreicht, gibt der Immo-Experte von RS Wohnwerte folgendes Szenario:

Der Mieter ist beispielsweise der Freund des Eigentümers, weshalb ein Quadratmeterpreis von 3 Euro festgelegt wurde. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zieht der Mieter allerdings aus – was dem Vermieter die Möglichkeit eröffnet, die Miete auf 12 Euro pro Quadratmeter zu erhöhen. Das würde für einen potenziellen Investor damit das Vierfache an Gewinn bedeuten – gleichzeitig würde der Auszug den Faktor von ursprünglich 40 auf 10 senken.

„Wer sich also rein auf den Faktor bezieht und beispielsweise festlegt, nur bis Faktor 25 zu kaufen, würde diese Investitionsmöglichkeit verpassen“, schließt Schwarzat.

Cosneau gibt zudem zu bedenken: „Gerade ist ein anstrengender Zeitpunkt, um eine gute Wohnung zu finden, die sich rechnet. Die Zinsen sind viermal so hoch wie noch vor ein paar Jahren und die Kaufpreise sind zwar moderat gefallen, liegen aber nicht bei einem Viertel des Ursprungswerts.“ Daher müsse man sehr viel länger suchen, um eine rentable Wohnung zu finden und diese erfolgreich herunterzuhandeln. „Der Gewinn liegt im Einkauf“, meint sie.

Was bestimmt den Kaufpreis einer Immobilie

„Traditionell bleibt der Klassiker ‚Lage‘ ein wesentlicher Punkt, der den Wert einer Immobilie definiert“, meint Surminski. Hinzu komme das Zukunftspotenzial des näheren Umfelds, also:

Wie wird die demografische Entwicklung langfristig aussehen?

Stehen große Infrastrukturprojekte an?

Gibt es auf Dauer prosperierende Wirtschaftszahlen und Arbeitsplätze?

Außerdem zähle selbstverständlich der Gebäudezustand.

Und Schwarzat ergänzt: „Eine Immobilie in München ist in der Regel viel mehr wert als eine vergleichbare Immobilie in Altenburg. Großstädte haben im Allgemeinen auch einen höheren Immobilienwert als ländliche Gebiete.“

Dabei sei die Lage vor allem deshalb so wichtig, weil dieses Kriterium nicht veränderbar ist. Man kann eine Immobilie nicht einfach von München nach Leipzig versetzen oder umgekehrt. Dagegen könne man Objekte mit schlechter Substanz aufwerten und Immobilien mit niedrigen Mieten entwickeln.



Maya Miteva vom Happy Immo Club schränkt jedoch ein: „Insbesondere günstige Wohnungen haben oftmals eine Macke wie einen Wasserschaden im Keller. Wir raten von solchen Wohnungen ab.“

Ebenso sollten Investoren, sich heute mehr denn je mit der Frage des energetischen Zustandes auseinandersetzen. „In diesem Bereich steckt einer der größte Hebel zur Wertsteigerung“, ist Surminski überzeugt.

Aber auch weitere Faktoren können den Preis einer Immobilie treiben, wie eine aktuelle Analyse des Immobilienportals Immowelt zeigt.

Besonders begehrt bei Kaufinteressenten sind demnach derzeit geräumige Lofts: Sind alle anderen Faktoren gleich, führt die Eigenschaft Loft-Wohnung zu einem durchschnittlichen Preisunterschied von 11 Prozent im Vergleich zu einer Standardwohnung.

Ebenfalls hoch im Kurs sind Penthouse-Apartments. Diese befinden sich im obersten Stockwerk eines Gebäudes und bieten oftmals einen weiten Blick über die Stadt. Als Penthouse inserierte Wohnungen sind im Mittel 4,9 Prozent teurer als vergleichbare Eigentumswohnungen, die ansonsten den gleichen Standard aufweisen.

Neben dem Wohnungstyp gibt es noch weitere Ausstattungen, die den Preis einer Immobilie in die Höhe treiben. Eine offene Küche zählt derzeit zu den gefragtesten Eigenschaften einer Wohnung. Immobilienkäufer müssen im Mittel 5,4 Prozent mehr für eine Wohnung bezahlen, wenn diese mit einer offenen Küche konzipiert wurde, unabhängig davon, ob bereits eine Küche installiert wurde.

Diese Faktoren beeinflussen außerdem den Kaufpreis:

Preisaufschlag zu einer vergleichbaren

Wohnung ohne diese Faktoren Loft + 11 Prozent Offene Küche + 5,4 Prozent Penthouse + 4,9 Prozent Gästetoilette + 4,9 Prozent Aufzug + 4,8 Prozent Balkon/Terrasse/Loggia + 3,7 Prozent Garten/Wintergarten + 3,4 Prozent Maisonette + 1,4 Prozent

Quelle: Immowelt

Wer dennoch Probleme hat, den Kaufpreis einzuschätzen, dem bietet das Internet eine Fülle an Budgetrechnern. „Es gibt preiswerte KI-Anwendungen, die sowohl die sozio-ökonomische Lage als auch den Gebäudezustand verifizieren können. Wie früher gilt aber auch heute: Am wichtigsten ist die Besichtigung vor Ort, um das Objekt mit der individuellen Sichtweise zu begutachten“, rät Surminski.

Diese Tipps haben die Immo-Spezialisten für Käufer parat:

„Manchmal lohnt es sich zu Besichtigungen zu gehen, selbst wenn man selbst kein ernsthaftes Interesse am Objekt hat. Schon ein gutes Gespräch mit kompetenten Maklern öffnet im Optimalfall Zugang zu belastbaren Kontakten, die dann zukünftig attraktive Objekte anbieten können“, meint Surminski.

„Es ergibt total Sinn, eine Community zu nutzen. Wenn sie bei der fünften Wohnung eine Absage erhalten, sind viele enttäuscht. In unserer Community erleben wir aber auch, dass manche Teilnehmerinnen Wohnungen zu einem Abschlag von 30 Prozent zum angebotenen Kaufpreis kaufen. Diese unterschiedlichen Erfahrungen zu teilen, ist super wertvoll. Es ist wichtig, einen Raum zu haben, um simple Fragen zu stellen, ohne dafür abgewertet zu werden. Das ist in der Außenwelt leider oftmals nicht der Fall. Das verunsichert gerade Frauen. In unserer Community wird jede Frage beantwortet und jede ist legitim“, so Miteva.

„Man sollte die Augen offenhalten, sich vernetzen und Kontakt zu Immobilienmaklern herstellen, um Informationen über gute Immobilien zu erhalten und um zu vermeiden, an minderwertige Angebote zu geraten. Um Nichtmaklerobjekte zu finden, ist es außerdem immer sinnvoll, zu recherchieren, welche Immobilien in der Nachbarschaft verkauft werden, vielleicht sogar, Flyer in den Briefkästen zu verteilen. Dabei sollte man sich nicht scheuen, direkt auf Menschen zuzugehen und einfach mal den Makler oder vielleicht einen Rechtsanwalt zu fragen, ob sie eine geeignete Immobilie haben oder verkaufen möchten. Ebenso kann man sich an Steuerberater wenden, um Kontakte zu möglichen Verkäufern herzustellen. Bei Einfamilienhäusern in Siedlungen, in denen viele Eigennutzer leben, sind Flyer die bessere Variante“, erläutert Schwarzat.

Über die Immoscout-Analyse:

Für die Analyse wurden Inserate für Wohnungen in den 14 größten Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen 24 Monate betrachtet. Dabei wurden die Angebotspreise für auf Immowelt inserierte Wohnungen mit bestimmten Eigenschaften und Ausstattungen, mit Wohnungen ohne diese untersucht.