Werte und Gewichte Warum US-Aktien so teuer sind

Der Fondsanbieter HQ Trust hat die Bewertungsunterschiede der Investment-Regionen zerlegt – in einen Teil, der aus der unterschiedlichen Sektorengewichtung in den Regionen kommt, und in die Differenz, die aus der Bewertung der Aktien stammt.

Die Region Nordamerika ist bei allen gängigen Bewertungskennzahlen weltweit die teuerste. Liegt es wirklich daran, dass es in den USA viel mehr Technologiekonzerne gibt als in Europa, wo die Banken dominieren? Ganz so einfach ist es nicht, sagt Sven Lehmann, Fondsmanager des HQT Global Quality Dividend .

Im Rahmen seiner Analyse hat Lehmann die Bewertungsunterschiede der Regionen zerlegt – in Unterschiede aus der Sektorengewichtung in den Regionen und in Differenzen aus der Aktien-Bewertung.

Caption

Dies sind seine Erkenntnisse im Detail: