ANZEIGE

Wertentwicklungsstatistik Die besten Sparplan-Aktienfonds aus 17 Kategorien

Mit langem Atem zu investieren, zahlt sich an der Börse aus: Wer pro Monat 100 Euro zurücklegt, hat in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 12.000 Euro angespart. Wenn dieses Geld kontinuierlich in Aktienfonds floss, steht heute etwa das Anderthalbfache des investierten Kapitals zur Verfügung.