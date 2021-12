Wertentwicklungsstatistik So viel Rendite bringt ein Sparplan für Aktien-, Renten- oder Mischfonds

Statt Market Timing: Per Sparplan kaufen Anleger in Boom- beziehungsweise Baisse-Zeiten an der Börse relativ wenige beziehungsweise viele Fondsanteile. Diese Einkaufsstrategie zahlt sich langfristig aus: Auf Sicht von 35 Jahren haben deutsche Sparer ihr ratierlich eingesetztes Kapital knapp verfünffacht, wie eine aktuelle Auswertung zeigt.