Wertgrund bringt offenen Wohnimmobilienfonds

„Neubauten sowie frisch topsanierte Altbauten bleiben bei der Objektauswahl außen vor“, so Meyer zu DAS INVESTMENT.com. Vielmehr liege der Fokus auf Bestandsimmobilien im sanierten Zustand, die mancherorts in sehr guter innerstädtischer Lage für unter 1.000 Euro je Quadratmeter zu haben seien. Wertsteigerungspotenzial sieht er zudem für noch nicht energetisch sanierte Häuser aus der Nachkriegszeit.Der Wohnselect D ist nicht der erste offene Immobilienfonds mit Fokus auf Wohnimmobilien: So bietet Catella Real Estate bereits seit Anfang 2008 den Bouwfonds European Residential (WKN A0M98N) an, im Februar dieses Jahres kam der Catella Max (WKN A0YFRV) hinzu, der ausschließlich im Großraum München investiert, aber auch Einzelhandelsimmobilien beimischt. Beide Fonds eignen sich allerdings nur für vermögende Anleger, die mindestens 500.000 beziehungsweise 300.000 Euro hinblättern können. Für den Wohnselect D reichen dagegen schon 100 Euro.