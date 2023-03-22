Brand Finance hat ein Ranking der wertvollsten Asset Manager der Welt erstellt. Hier erfährst Du, welche Gesellschaften in den Top 10 vertreten sind.

Ranking Das sind die wertvollsten Asset Manager der Welt

Brand Finance hat die wertvollsten Asset Manager der Welt gekürt. In seinem Ranking greift das Analysehaus auf den immateriellen Vermögenswert der Gesellschaften zurück. Dazu zählen unter anderem Namen, Begriffe, Zeichen, Symbole, Logos und Designs. Brand Finance misst den Wert der immateriellen Marketing-Werte und nicht den Gesamtwert der Asset Manager.

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Sieben der Top-10-Asset-Manager im Jahr 2023 stammen aus den USA, eine Gesellschaft hat ihren Sitz in Deutschland, eine kommt aus China. Auf Platz 1 des Rankings rangiert eine kanadische Gesellschaft.

Insgesamt haben die Asset Manager in den Top-10 einen Markenwert von 42,9 Milliarden US-Dollar. Die US-Gesellschaften kommen zusammen auf 28,4 Milliarden Dollar.

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Platz 10: Invesco 1 / 10 Invesco-Stand auf der Expo Real. Bildquelle: Imago Images / aal.photo