Brand Finance hat in einem Ranking die wertvollsten Banken der Welt ermittelt. Das Analysehaus definiert den Markenwert in dem Ranking als immateriellen Vermögenswert, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Namen, Begriffe, Zeichen, Symbole, Logos und Designs. Mit anderen Worten: Im Ranking misst Brand Finance den Wert der immateriellen Marketing-Werte und nicht den Gesamtwert der Banken.
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Chinesische Banken dominieren seit 2019 die Top 4 des jährlichen Banken-Rankings von Brand Finance. Die Top-10-Bankmarken im Jahr 2023 sind gleichmäßig zwischen China und den USA verteilt, wobei China mit einem Markenwert von 262 Milliarden US-Dollar vor den USA mit 165 Milliarden US-Dollar liegt.
Brand-Finance-Direktor Declan Ahern sagt über die Entwicklung des Bankensektors:
„Bankenmarken auf der ganzen Welt haben sich nach Covid-19 weiter deutlich erholt. Die digitalen Bankdienstleistungen haben sich verbessert, die staatlichen Konjunkturmaßnahmen waren relativ erfolgreich, und der Aufstieg des mobilen Bankings und der Online-Plattformen haben zur positiven Entwicklung des Sektors beigetragen. Beschleunigt durch die strikten globalen Lockdowns haben Banken und Fintech-Marken Innovationen entwickelt, um benutzerfreundliche, auf mobilen Anwendungen basierende Bankdienstleistungen zu schaffen, die zu einem Anstieg der Kundenzufriedenheit und -akquise geführt haben.“
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Markenwert: 24,5 Milliarden US-Dollar
Gründung: 1987
Hauptsitz: Shenzhen