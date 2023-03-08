Brand Finance hat ein Ranking der wertvollsten Banken der Welt erstellt. Hier erfährst Du, welche Geldinstitute die Top 10 besetzen. So viel sei schon mal verraten: Die bedeutendsten Banken kommen aus China.

Brand Finance hat in einem Ranking die wertvollsten Banken der Welt ermittelt. Das Analysehaus definiert den Markenwert in dem Ranking als immateriellen Vermögenswert, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Namen, Begriffe, Zeichen, Symbole, Logos und Designs. Mit anderen Worten: Im Ranking misst Brand Finance den Wert der immateriellen Marketing-Werte und nicht den Gesamtwert der Banken.

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Chinesische Banken dominieren seit 2019 die Top 4 des jährlichen Banken-Rankings von Brand Finance. Die Top-10-Bankmarken im Jahr 2023 sind gleichmäßig zwischen China und den USA verteilt, wobei China mit einem Markenwert von 262 Milliarden US-Dollar vor den USA mit 165 Milliarden US-Dollar liegt.

Brand-Finance-Direktor Declan Ahern sagt über die Entwicklung des Bankensektors:

„Bankenmarken auf der ganzen Welt haben sich nach Covid-19 weiter deutlich erholt. Die digitalen Bankdienstleistungen haben sich verbessert, die staatlichen Konjunkturmaßnahmen waren relativ erfolgreich, und der Aufstieg des mobilen Bankings und der Online-Plattformen haben zur positiven Entwicklung des Sektors beigetragen. Beschleunigt durch die strikten globalen Lockdowns haben Banken und Fintech-Marken Innovationen entwickelt, um benutzerfreundliche, auf mobilen Anwendungen basierende Bankdienstleistungen zu schaffen, die zu einem Anstieg der Kundenzufriedenheit und -akquise geführt haben.“

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Platz 10: China Merchants Bank 1 / 10 China Merchants Bank in Wuhan. Bildquelle: Imago Images / VCG