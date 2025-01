Brand Finance: Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Bemerkenswert ist auch der Aufstieg von Nvidia. Der Spezialist für Künstliche Intelligenz schaffte erstmals den Sprung in die Top 10 und verzeichnete mit einem Plus von 98 Prozent das stärkste Wachstum unter den führenden Marken.

Unter den Top 50 befinden sich zudem auch vier deutsche Marken:

Mercedes Benz büßte im Vergleich zum Vorjahr sechs Plätze ein und rutschte damit auf Platz 23 (Wert: 53 Milliarden US-Dollar).

Allianz hingegen sprang von Platz 28 auf 25 (Wert: 49,8 Milliarden US-Dollar). Unverändert hingegen bleibt der nächste deutsche Automobilhersteller.

BMW rangiert mit einem Wert von 42,5 Milliarden US-Dollar auf Platz 37 wieder.

Porsche verlor sieben Plätze im Vergleich zum Vorjahr und fiel von 33 auf Platz 40 (Wert: 41,1 Milliarden US-Dollar).

Top 10 der wertvollsten Unternehmen weltweit

Rang Marke Branche Markenwert 2025 Veränderung zum Vorjahr 1. Apple Elektronik 574,5 Milliarden US-Dollar +11,2 Prozent 2. Microsoft Software/Internet 461,1 Milliarden US-Dollar +35,4 Prozent 3. Google Medien 413,0 Milliarden US-Dollar +23,9 Prozent 4. Amazon Einzelhandel 356,4 Milliarden US-Dollar +15,4 Prozent 5. Walmart Einzelhandel 137,2 Milliarden US-Dollar +41,7 Prozent 6. Samsung Group Konglomerat 110,6 Milliarden US-Dollar +11,3 Prozent 7. TikTok/Douyin Medien 105,8 Milliarden US-Dollar +25,6 Prozent 8. Facebook Medien 91,5 Milliarden US-Dollar +20,8 Prozent 9. Nvidia Halbleiter 87,9 Milliarden US-Dollar +97,5 Prozent 10. State Grid Corporation of China Versorgung 85,6 Milliarden US-Dollar +20,4 Prozent

Dabei lohnt sich auch ein genauerer Blick auf die Finanzbranche, die mit 78 Marken und einem Anteil von 13 Prozent am Gesamtwert die größte Branche im Ranking stellt. Welche Banken dabei besonders herausstechen und wie sich das Kräfteverhältnis zwischen westlichen und östlichen Instituten entwickelt, zeigen wir Ihnen in unserer Übersicht der zehn wertvollsten Finanzmarken der Welt. Keine deutsche Finanzmarke konnte sich in der Top 500 platzieren.

Platz 10: China Merchants Bank

Markenwert 2025: 28,3 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 60,4 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +6,1 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 69

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 70

Markenrating: AA+

Die China Merchants Bank rundet als sechstes chinesisches Institut die Top 10 der wertvollsten Finanzmarken ab – ein weiterer Beleg für die Dominanz der chinesischen Banken. Mit einem Wachstum von 6,1 Prozent und einem Markenwert von 28,3 Milliarden Dollar zeigt sich die Bank solide, auch wenn die Wachstumsrate hinter den großen chinesischen Staatsbanken zurückbleibt.

Damit komplettiert sie eindrucksvoll die Vormachtstellung chinesischer Finanzinstitute in den Top 10 der wertvollsten Finanzmarken 2025.

Platz 9: J.P. Morgan

Markenwert 2025: 32,4 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 30,8 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +5,3 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 57

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 58

Markenrating: AA

Die Investmentbank-Ikone J.P. Morgan kommt 2025 nur verhalten voran. Das Wachstum von 5,3 Prozent beim Markenwert fällt im Vergleich zur Branche eher bescheiden aus. Interessant dabei: Während die Konzernmarke J.P. Morgan bei 32,4 Milliarden Dollar liegt, schneidet die hauseigene Konsumentenmarke Chase mit 44,2 Milliarden Dollar deutlich besser ab.

Platz 8: Citi Group

Markenwert 2025: 35,7 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 31,4 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +13,5 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 50

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 54

Markenrating: AA

Mit einem soliden Wachstum von 13,5 Prozent zeigt die Citi Group eine beachtliche Entwicklung. Die New Yorker Bank hat eine Kundenbasis von geschätzt 200 Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern. Mit dieser internationalen Präsenz unterscheidet sich Citi deutlich von vielen ihrer amerikanischen Konkurrenten.

Platz 7: Wells Fargo

Markenwert 2025: 36 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 35,8 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +0,6 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 49

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 44

Markenrating: AA

Während die Konkurrenz teilweise zweistellige Wachstumsraten verzeichnet, kommt Wells Fargo kaum vom Fleck. Ein mageres Plus von 0,6 Prozent lässt die traditionsreiche US-Bank im Vergleich zu den dynamischen Konkurrenten wie Chase (+23,4 Prozent) oder Bank of America (+20,9 Prozent) deutlich zurückfallen.

Platz 6: Chase

Markenwert 2025: 44,2 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 35,8 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +23,4 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 33

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 45

Markenrating: AAA

Direkt hinter der Bank of America platziert sich mit Chase die Konsumentenmarke von J.P. Morgan. Mit einem Wachstum von 23,4 Prozent zeigt das Institut, dass es den richtigen Kurs eingeschlagen hat. Besonders bemerkenswert: Während viele Traditionsbanken mit ihrer Marke zu kämpfen haben, punktet Chase mit einem modernen Auftritt.

Platz 5: Bank of America

Markenwert 2025: 45 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 30,3 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +20,9 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 31

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 40

Markenrating: AA+

Als erste westliche Bank in den Top 10 beweist die Bank of America, dass sich auch US-Institute im Wettbewerb mit den chinesischen Giganten behaupten können. Mit einem Wachstum von knapp 21 Prozent zeigt die größte US-Konsumentenbank, dass sie auch 2025 zu den innovativsten Finanzinstituten gehört.

Platz 4: Bank of China

Markenwert 2025: 63,8 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 50,5 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +16,2 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 19

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 22

Markenrating: AAA+

Mit einem beeindruckenden Wachstum von 27,5 Prozent verzeichnet die Bank of China die stärkste Entwicklung unter den chinesischen „Big Four“. Durch die Gründung 1912 ist die Bank of China somit die älteste Bank des Landes.

Platz 3: Agricultural Bank of China

Markenwert 2025: 70,2 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 60,4 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: +16,2 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 16

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 16

Markenrating: AAA

Die Agricultural Bank of China behauptet mit einem soliden Wachstum von 16,2 Prozent den dritten Platz unter den wertvollsten Finanzmarken. Mit rund 500.000 Mitarbeitern gehören sie ebenfalls zu den vier großen Banken Chinas. Eine kuriose Randnotiz der Bankgeschichte: 2007 wurde die Bank Opfer des bis dato größten Bankraubs in der chinesischen Geschichte. Zwei eigene Mitarbeiter erbeuteten in einer Filiale in Handan rund 6,7 Millionen US-Dollar.

Platz 2: China Construction Bank

Markenwert 2025: 78,4 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 65,6 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: + 19,5 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 14

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 14

Markenrating: AAA+

Mit einem beeindruckenden Wachstum von 19,5 Prozent festigt die China Construction Bank ihre Position als zweitwertvollste Finanzmarke der Welt. Als eine der „Big Four“ Banken Chinas verfügt sie über ein massives Netzwerk von mehr als 14.000 Filialen, die von über 310.000 Mitarbeitern betreut werden. Besonders stark ist die CCB im Immobilien- und Infrastrukturgeschäft, wo sie mit einem Marktanteil von 27 Prozent die Führungsposition innehat.

Platz 1: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

Markenwert 2025: 79,1 Milliarden US-Dollar

Markenwert 2024: 71,8 Milliarden US-Dollar

Veränderung zum Vorjahr: + 10,1 Prozent

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2025: 13

Ranking der wertvollsten Marken der Welt 2024: 10

Markenrating: AAA+

Die ICBC verteidigt ihre Position als wertvollste Finanzmarke der Welt. Mit einem Wachstum von 10,1 Prozent unterstreicht das chinesische Institut seine führende Position im globalen Bankensektor. Die Bank betreut in ihrem gewaltigen Filialnetz 5,8 Millionen Geschäfts- und 530 Millionen Privatkunden. Mit über 400 Filialen außerhalb Asiens zeigt die ICBC auch international Präsenz.