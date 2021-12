„Weshalb gegen Windmühlen reiten?“ 3 Branchenvertreter über das miese Image der Versicherungsvermittler

VDVM-Vorstand Hans-Georg Jenssen | Foto: VDVM

„Wenn Sie einer Gruppe von Menschen ein großes weißes Blatt Papier mit einem kleinen schwarzen Punkt vorlegen und fragen: „Was sehen Sie?“ , werden die meisten antworten: „Einen schwarzen Punkt“. Das ist zwar nicht falsch - aber man sieht ja auch eine große weiße Fläche. Ähnlich ist es in unserer Branche. Es gibt einige wenige schwarze Schafe unter den Versicherungsvermittlern. Und deren Fehlverhalten wird in der Presse gern aufgegriffen. Es gibt aber andererseits eine große Zahl Vermittlern, die gute Arbeit leisten. Die werden in der Öffentlich nur kaum wahrgenommen – wie die oben genannte weiße Fläche Papier.

Kunden von VDVM Maklern geben der Betreuung und dem Service unserer Mitgliedsunternehmen gute Noten.“