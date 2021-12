Keine Rentenerhöhung Warum westdeutsche Rentner 2021 leer ausgehen

Rein rechnerisch hätten die Renten in Deutschland ab dem Sommer um 3,25 Prozent angepasst werden müssen - und zwar nach unten. Denn die Einkommen der Beitragszahler sanken in der Corona-Krise. Doch statt zu sinken, steigt der so genannte Rentenwert (Ost) jetzt sogar.