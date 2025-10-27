Die Westend Bank im Besitz des Hopp Family Office und die Global Gruppe gründen einen Versicherungsmakler für Family Offices. Wer Geschäftsführerin wird, und weitere Hintergründe.

Die Westend Bank und die Global Gruppe gründen ein Joint Venture. Das neue Unternehmen namens Westend Assekuranz Versicherungsmakler arbeitet von Frankfurt am Main aus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Versicherungslösungen, die auf die Anforderungen von Family Offices und deren Beteiligungen zugeschnitten sind. Ziel ist die Neuausrichtung im Risikomanagement und in der Vermögensabsicherung. Geschäftsführerin wird Tanja Breidenbenden, die seit 2013 bei der Global Gruppe tätig ist.

Die Westend Bank befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Familie Hopp. „Mit diesem Joint Venture stärken wir gezielt unsere Rolle als zuverlässiger Partner für Family Offices“, sagt Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands der Westend Bank.

Die Global Gruppe beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und ist als Versicherungsmakler in der DACH-Region tätig. Zu den Zielgruppen gehören Mittelstand, Immobilienwirtschaft, öffentlicher Sektor und Family Offices.