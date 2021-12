Europäische Gewerbeimmobilien Wettbewerbsvorteile im Kampf um junge Talente

Technologischer Fortschritt und Digitalisierung verändern die Ansprüche an gewerblich genutzte Immobilien, und die Pandemie hat die Entwicklung beschleunigt. Die Bedürfnisse der Vermieter verändern sich, neue Konzepte der Flächennutzung sind gefragt. Das Homeoffice wird das Büro nicht ersetzen, aber ein Teil der neuen Arbeitswelt sein.

Viele Unternehmen werden auf einen festen Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter verzichten. Moderne Gebäude haben weniger Einzelarbeitsplätze, dafür deutlich mehr Interaktionsflächen. Das muss nicht zwingend zu einer Reduktion der Gesamtfläche führen. Der Arbeitsplatz soll attraktiver werden, vor allem für junge Mitarbeiter, deren Wohnsituation die Arbeit im Homeoffice kaum zulässt. Eine moderne, interaktive Arbeitsumgebung wird zum Wettbewerbsvorteil im Kampf um die besten Talente.

Gute Lagen dürften weiter profitieren

Zur Attraktivität trägt neben der Lage und der flexiblen Flächennutzung auch die Nachhaltigkeit der Immobilie bei. Dies gilt nicht nur für das Gebäude selbst, sondern es sollte beispielsweise auch eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad gegeben sein. Zentrale Lagen, aber auch gemischt genutzte Stadtteillagen werden künftig besonders gefragt sein. Monofunktionale Bürostandorte in schlecht angebundenen Randlagen dürften es dagegen schwer haben.

Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren im Fokus

Der UBS (D) Euroinvest Immobilien ist mit seinem Fokus auf Immobilien in zentralen, gut angebundenen Lagen europäischer Metropolen für die künftige Entwicklung bestens positioniert. Auf Schnäppchenkäufe in günstiger werdenden Lagen wird konsequent verzichtet. Objekte in guten Lagen und urbane, dynamische Stadtzentren stehen unverändert im Fokus. Neben rein gewerblich genutzten Flächen sind für den Fonds auch Ertragsanteile aus Wohnungen interessant, die beispielsweise durch gemischt genutzte Objekte erzielt werden können. Auch die sehr frühzeitige Einbindung von Umweltkriterien bei der Objektauswahl kommt dem offenen Immobilienfonds in Zeiten zunehmender Regulierung in diesem Bereich zugute. Die ESG*-Performance einer Immobilie dürfte sich künftig auf die Preisbildung auswirken. Denn die Mieternachfrage nach Flächen in Objekten, die hohe ökologische und soziale Ansprüche erfüllen, wird weiter steigen.

*ESG steht für Environmental, Social, Governance

Rechtliche Hinweise: UBS Fonds nach deutschem Recht. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Vorkehrungen, die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden.

Vertreter in Deutschland für UBS Real Estate Fonds deutschen Rechts: UBS Real Estate GmbH, Theatinerstr. 16, D-80333 München. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Real Estate Fonds können bei UBS Real Estate GmbH, Postfach 10 14 53, D-80088 München kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert sowie unter www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland abgerufen werden.

Bei den Informationen handelt es sich ausschließlich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research.