Wette auf Europas Krisenländer zahlt sich aus Das sind die Tops & Flops unter den globalen Aktienfonds

fasste DER FONDS alle Fonds zusammen, die die Münchner Analysegesellschaft FWW in den Rubriken „Aktien All Cap Welt“ und „Aktien Large Cap Welt“ auflistet. Doch auch das beste Angebot der Rubrik „Aktien Small & Mid Cap Welt“, der Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity , reicht mit einem Plus von 139,6 Prozent nicht an den Quantex-Fonds heran.verdankt Frech, der Psychologie studierte und vor seinem Einstieg ins Geldmanagement einige Jahre als Finanzjournalist arbeitete, einer Contrarian-Strategie. So hatte er seinen Fonds im Sommer 2011, als viele Fondsmanager vom Kursrutsch bei europäischen Aktien kalt erwischt wurden, sehr defensiv positioniert und hielt größere Positionen in damals wenig gefragten Pharmawerten. Im Laufe des Jahres 2012 schaltete er auf Offensive und schichtete massiv in Aktien aus südeuropäischen Krisenländern um. Von deren Potenzial ist er noch immer überzeugt (siehe Interview). Aktuell kommen deshalb griechische Aktien im Quantex Global Value auf einen Portfolioanteil von knapp 16 Prozent, Aktien aus Italien sind mit 12 Prozent vertreten.Bislang verwaltet Frech in seinem Fonds lediglich 52 Millionen Euro. Andere Top-Performer wie der Federated Strategic Value Equity Fund oder der WM Aktien Global USD UI-Fonds sind sogar noch deutlich kleiner. Doch auch einige milliardenschwere Portfolios schafften es in die Top 20, unter anderem der Mega-Seller M&G Global Dividend auf Rang 17. Der mit 11,4 Milliarden Euro noch einen Tick größere DWS Top Dividende schnitt mit 82,1 Prozent mehr als 20 Prozentpunkte schlechter ab, liegt aber mit diesem Ergebnis immer noch deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe – genauso wie der Templeton Growth (87,9 Prozent) und der Uniglobal (85,7 Prozent). Mit einem Platz in unteren Tabellenregionen müssen sich dagegen der DWS Vermögensbildungsfonds I (51,4 Prozent) und der M&G Global Basics (41,9 Prozent) zufriedengeben.bleibt Fonds vorbehalten, an deren Managern der fünfjährige Aufschwung an den globalen Aktienmärkten nahezu komplett vorbeigegangen ist. Das mag zum einen auf eine grundsätzlich sehr defensive Anlagestrategie zurückzuführen sein. Dazu passt dann aber nicht unbedingt, dass in einigen Fällen wie beim PEH-Universal-Fonds Value Strategie oder beim Global Family Strategy II Equity im laufenden Jahr unter dem Strich ein dickes Minus steht.Dort investiert Fondsberater Helmut Gentelini eigenen Worten zufolge ausschließlich in „grundsolide Qualitäts-Aktien mit gesunder Bilanz, guten Margen, hoher Eigenkapitalquote und kontinuierlicher Dividendenpolitik“, was neben anderen Einschränkungen zum Beispiel generell den Kauf von Banken, Rohstoff-Firmen und Fluggesellschaften ausschließt. Zudem bewegte sich der Aktienanteil des Portfolios bis zum Herbst 2013 lediglich in der Bandbreite von 50 bis 70 Prozent. Gleichwohl: Auch mit dieser Anlagepolitik hätte in den vergangenen fünf Jahren deutlich mehr drin sein müssen als ein mageres Plus von 3,3 Prozent. Und: Ob Gentelini seinen Kunden mit der vor einem Jahr getroffenen Entscheidung, den Aktienanteil des Grand Cru fortan konstant bei mindestens 90 Prozent zu halten, einen Gefallen getan hat, muss sich noch erweisen.