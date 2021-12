Wettlauf der Riester-Renten: Union vor DWS

Union Investment ist der erfolgreichste Anbieter von fondsgebundenen Riester-Renten. Im vergangenen Jahr schloss die Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken knapp 480.000 neue Verträge für die Uniprofirente ab. Damit verwaltet Union Investment erstmals mehr als 1,5 Millionen dieser Vorsorgeverträge.Die DWS managte am Jahresende Fonds für insgesamt 650.000 Riesterverträge. Darunter sind 237.000 Verträge für die Zürich Förderrente. Dieses Versicherungsprodukt investiert ausschließlich in DWS-Fonds. Im vorigen Jahr wurden rund 19.300 Verträge der DWS Toprente abgeschlossen. Bei der DWS Riesterrente Premium waren es mit mehr als 83.000 mehr als viermal so viele. Zusammen mit den Versicherungsverträgen, bei denen die DWS die Kapitalanlage übernimmt, kam die Gesellschaft 2007 auf 412.000 Neuverträge.