Wettlauf der Schwachmaten Ist der Dollar zu schwach oder der Euro zu stark?

Warum wollen die sonst so Ego-getriebenen Amis plötzlich einen schwachen Dollar? Und wird das Rennen in den Keller klappen? Und was machen die Europäer? Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver nimmt die Lage auseinander und schafft Durchblick.