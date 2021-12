Fondsklassiker Wettpaten für das neue China

Zwei Fondsklassiker liegen bei den Schwellenländerfonds vorn. Ein dritter muss dagegen Abflüsse hinnehmen.

Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr für die globalen Aktienmärkte: Per 31. Dezember 2017 legte der MSCI World auf Dollar-Basis 22,8 Prozent zu. Zwar blieb für deutsche Anleger angesichts des schwachen US-Dollars weniger als die Hälfte übrig. Besser als die Null, die derzeit bei den meisten Tagesgeld-Angeboten vor dem Komma steht, ist das jedoch allemal.

Deutlich mehr ließ sich 2017 in den Schwellenländern verdienen. Der MSCI Emerging Markets kletterte in Euro gerechnet um fast 20 Prozent. Zu den besten Fonds für diese Anlageregion gehören auch zwei Fondsklassiker: Der Nordea Emerging Stars Equity und der JPM Emerging Markets Opportunities lieferten sich bis Dezember ein Kopf-an-Kopf-Rennen und beendeten das Jahr mit einem Plus von 28,4 beziehungsweise 27,3 Prozent. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der Kategorie schaffte nur 17,4 Prozent.