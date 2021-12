WHC Global Discovery Dieser Mischfonds-Manager verweist Michele Garau und Bert Flossbach auf die Plätze

Unter Fondsmanager Markus Wedel entwickelte sich der WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1) zu einem der erfolgreichsten Vertreter seiner Peergroup.Aufgelegt wurde er bereits 2010 im Rahmen der Selbstständigkeit von Wedel. Zuvor war dieser in führenden Positionen der Investmentbanken Bear Stearns, Lehman Brothers und Deutsche Bank aktiv. Nach seinem Ausstieg wollte er sein Privatvermögen in einem Fondsmantel verwalten.Er selbst macht sich aus solchen Ratings wenig, wie er uns im Gespräch sagte. Entscheidend für ihn ist, in keinem Jahr Geld zu verlieren. Dies sei ihm wie auch seinen Kunden am wichtigsten. Dieses Ziel konnte er nahezu jedes Jahr mit Bravour erreichen. Lediglich im Krisenjahr 2011 verfehlte er dieses Ziel, allerdings mit einem kleinen Verlust von -0,30 Prozent recht knapp.