Liebe Whisky-Freunde,

aus dem Gälischen entlehnt, steht „Uisge Beatha“ – Whisky – für das „Wasser des Lebens“. Man trinkt es an besonders guten und vielleicht auch nicht so guten Tagen, mit Genuss und Bedacht am besten mit Gleichgesinnten. Und in Maßen, natürlich. Aber vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, ob die allgegenwärtigen Krisen auf der Welt auch den Whiskymarkt treffen, was sich dadurch verändert und wo die Reise in den kommenden Jahren hingehen wird?

Die Nachfrage nach älteren Abfüllungen steigt

Ein regelrechter Whisky-Boom hat im vergangenen Jahrzehnt dafür gesorgt, dass weltweit die Brennereien wie Pilze aus dem Boden geschossen sind – von Schottland und Irland bis in die entlegensten Winkel der Erde. Die Folge: ein Überangebot an guten, aber oft sehr jungen Whiskys, was perspektivisch zu fallenden Preisen und somit auch zu Stilllegungen von Brennereien führen wird.

Zugleich steigt die Nachfrage nach älteren Abfüllungen, nicht nur bei Konsumenten, sondern auch bei Investoren, die auf hochprozentige Renditen hoffen. Besonders in Asien ist der Durst nach reifen Tropfen ungebrochen. Preise für mehr als 20 Jahre alte Single Malts dürften weiter ansteigen, während jüngere „Trink-Whiskys“ bis 12 Jahre preislich in etwa stabil bleiben sollten.

... und Fässer werden immer teurer

Auf der Produktionsseite hat sich der Preis für den Grundrohstoff Gerste in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt, und die für guten Whisky unabdingbaren Eichenfässer sind ebenfalls teurer geworden. Ein simples Bourbon Barrel kostet bereits 300 Euro.

Für ein Sherry Butt, welches in Andalusien 30 Jahre und länger Oloroso oder PX beherbergen durfte, werden schon einmal 2.000 Euro und mehr aufgerufen. Ein Preisschild, das vor allem Brennereien mit einem Fokus auf Sherry-Malts ins Schwitzen bringt. So dürften Old School Sherry Malts auch in Zukunft teurer werden oder zumindest schwerer zu finden sein.

Fazit: Keine Sorge, der Whisky wird uns nicht ausgehen. Vor allem nicht jener für den „täglichen Gebrauch“. Wer jedoch besonders lang gereifte Malts (20+ Jahre) aus alten Sherryfässern bevorzugt, dem wird in naher Zukunft nicht viel anderes übrigbleiben, als etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Aber auch das lohnt sich immer noch, wenn man sich mal etwas Besonderes gönnen möchte. Im Normalfall hat man schließlich an einer Flasche für Monate oder gar Jahre Freude …