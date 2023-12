„Lebenswasser“ – die Whisky-Kolumne Der Geheimtipp unter den Whiskys

Liebe Whisky-Freunde,

mittlerweile sind wir in der herrlichsten Zeit des Jahres für Liebhaber fassgereifter Spirituosen angekommen! Wenn draußen die Welt in graue Töne getaucht ist, erstrahlt der Whisky im Glas umso prächtiger – besonders, wenn er die Dunkelheit des Winters widerspiegelt. Tiefes Rotbraun bis hin zu kühnem Cola-Schwarz, solche Whiskys haben es uns angetan. Denn sie haben den Ruf, reifer, edler, ja sogar besser zu sein als ihre helleren Pendants.

Ich schließe mich dieser Meinung nicht an. Dass dunkle Whiskys automatisch besser schmecken, ist nichts weiter als ein Mythos. Ich weise an dieser Stelle jedoch darauf hin, dass in Deutschland erworbene Whiskys einen entsprechenden Vermerk auf dem Rücketikett haben müssen. Fehlt dort ein Hinweis wie „enthält Zuckerkulör zur einheitlichen Farbgebung“, dann dürfen Sie sich freuen – Ihr Whisky ist ungefärbt. Die Farbe stammt allein aus natürlichen Reifungsprozessen.

Michel Couvreur - dieser Whisky fliegt unter dem Radar

Oft wurde ich in letzter Zeit gefragt, was denn so mein Geheimtipp sei. Für Liebhaber von „Old School Sherry Cask Matured Malts“ empfehle ich Whiskys von Michel Couvreur. Diese fliegen hierzulande etwas unter dem Radar. Diese schottischen Schönheiten reifen im Burgund in einem feuchten Keller und bekommen ihre einzigartige Note von Fässern, die zuvor mindestens 25 Jahre mit Sherry befüllt waren. So haben die Eichendauben des Fasses mal die Aromen des süßen PX, mal die des trockenen Amontillados aufgenommen.

Kolumnist Frank Jerger, Inhaber des Fachgeschäfts „Whisky For Life“ in Frankfurt © Christoph Fröhlich

Die Kombination aus 100 Prozent Luftfeuchtigkeit (garantiert viel Interaktion mit dem Fass und einen hohen Angel’s Share!) mit ganzjährig konstanter Temperatur und extrem hoher Fassqualität produziert einen außergewöhnlichen, Sherry-lastigen Whisky mit „natürlicher“ dunkler Farbe. Hier geht es nicht um den Brennerei-Charakter, sondern um den wunderbaren Stil der Malts aus den 1970er-Jahren, in denen gute Sherryfässer noch verfügbar waren. Solche Whiskys sucht man bei den namhaften Destillen mittlerweile vergeblich, jedenfalls im erschwinglichen Spektrum.

Und der Preis? Los geht es bereits bei 45 Euro. Das Schmuckstück, ein 25 Jahre alter PX in Fassstärke, schlägt mit rund 400 Euro zu Buche. Meiner Meinung nach bietet der „Overaged Malt Whisky“ mit 52 Prozent Stärke für 90 Euro das beste Preis-Genuss-Verhältnis. Eine solche Qualität bekommt man in Schottland nicht einmal für den doppelten Preis. Probieren Sie es aus, es lohnt sich wirklich!

