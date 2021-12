Who Finance kürt die besten 100 Berater

Im Vergleich zu der im Juli veröffentlichten Liste haben sich wenig Änderungen ergeben. Als bester Berater in der Bewertungsliste wird nach wie vor Detlef Lüder, Finanzcoach und Immobilien eK, aus Nürnberg geführt, der 82,2 Vertrauenspunkte auf einer nach oben offenen Skala erhielt. Auf Rang 2 folgt Wolfgang Ruch, Ruch Finanzberatung, Versicherungsmakler aus dem brandenburgischen Borgsdorf (66,4 Punkte). Der Allianz-Vertreter Martin Dewald aus Berlin (64,9 Punkte) musste seinen dritten Rang an den Makler Steffen Strobel von der Private Advice GmbH aus Freiberg/Neckar (66,4 Punkte) abgeben. Die Bewertung setzt sich aus Einzelbewertungen der Kunden zu den Kategorien Empfehlungsbereitschaft, Beratungsqualität, Servicequalität und Angebotsqualität sowie eines freien Kommentars zusammen. Insgesamt umfasst die Ranking-Liste die besten 100 von insgesamt rund 1.000 auf der Plattform bewerteten Berater von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Finanzvertrieben. Um in der Liste zu erscheinen, müssen jeweils mindestens 10 Bewertungen vorliegen. Die besten Berater wurden von mehr als 100 Kunden beurteilt. Ihre Profile mit näheren Angaben zu den Beratungsschwerpunkten sind auf der Website der Who Finance einsehbar. WhoFinance veröffentlicht zudem eine ähnliche Übersicht für Banken aus Kundensicht. Dazu werden die auf der Website bewerteten Bankberater nach Kreditinstitut zusammengefasst und ein konsolidierter Wert pro Bank gebildet. Die Deutsche Bank und die Quirin Bank schneiden dabei derzeit am besten ab. Berater, die auf der Top-100-Liste zu finden sind, dürfen mit einem entsprechenden Logo von Who Finance werben und erhalten zudem entsprechende Urkunden des Portals. In regelmäßigen Abständen wird das Berater-Ranking aktualisiert. Das nächste Update wird Ende September veröffenlicht.



>> zur Liste „100 Top-Berater“ (PDF)