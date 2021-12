Who Finance: Kunden bewerten Allianz, MLP, Quirin Bank am besten

Bester Ausschließlichkeitsvertreter ist der Allianz-Mann Martin Dewald aus Berlin auf Rang 5, bester MLP-Berater auf Rang 11 Iraklitos Vasiloudis aus Aachen, bester Bankberater der Quirin-Banker Joachim Wolfangel aus Stuttgart auf Rang 28. Insgesamt sind mehr als 1.500 Berater auf der Plattform gelistet.Die Bewertung der Berater setzt sich aus Einzelbewertungen der Kunden zu den Kategorien Empfehlungsbereitschaft, Beratungsqualität, Servicequalität und Angebotsqualität sowie eines freien Kommentars zusammen. Um in der Liste zu erscheinen, müssen jeweils mindestens 10 Bewertungen vorliegen. Die besten Berater wurden von deutlich mehr als 100 Kunden beurteilt.Ausschlaggebend für die Platzierung in dem nun veröffentlichten Ranking der Banken, Sparkassen, Versicherungen und Finanzvertrieben war in erster Linie die Empfehlungsbereitschaft, also die Frage, ob Kunden einen bestimmten Berater weiterempfehlen würden.