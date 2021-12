Who Finance: Kunden bewerten Berater von Allianz und MLP am besten

Die im Rahmen der Aktion „ Deutschland verdient mehr “ im Januar 2010 ausgezeichneten Berater belegen nach wie vor die drei Spitzenränge. Allerdings gab es einen Tausch an der Spitze. Das Ranking anführt nun Detlef Lüder , Detlef Lüder Finanzcoach und Immobilien, vor Wolfgang Ruch , Ruch Finanzberatung GmbH aus Borgsdorf in Brandenburg, und Steffen Strobel von der Private Advice GmbH aus Freiberg am Neckar in Baden.Die Bewertung der Berater setzt sich aus Einzelbewertungen der Kunden zu den Kategorien Empfehlungsbereitschaft, Beratungsqualität, Servicequalität und Angebotsqualität sowie eines freien Kommentars zusammen. Um in der Liste zu erscheinen, müssen jeweils mindestens 20 Bewertungen vorliegen. Die besten Berater wurden von deutlich mehr als 100 Kunden beurteilt.Ausschlaggebend für die Platzierung in dem nun veröffentlichten Ranking der Banken, Sparkassen und Vertriebe, war in erster Linie die Empfehlungsbereitschaft, also die Frage, ob Kunden einen bestimmten Berater weiterempfehlen würden. Hierzu mussten mindestens 30 Bewertungen vorliegen.