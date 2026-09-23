Whofinance hat 100.000 Kundenbewertungen ausgewertet. Das Ergebnis: Ob vor Ort oder per Video beraten wird, hängt stark vom Thema ab – etwa bei Baufinanzierung und Altersvorsorge.

Ob Kunden sich per Video beraten lassen, hängt stark vom Thema ab.

Das Finanzportal Whofinance hat untersucht, auf welchen Wegen sich Kunden zu Finanzthemen beraten lassen. Das Ergebnis: Insgesamt nimmt die persönliche Beratung vor Ort über alle Themen hinweg ab, während hybride und reine Videoformate zulegen.

Für die Untersuchung werteten die Whofinance-Forscher 100.000 Kundenbewertungen aus, die zwischen Januar 2024 und August 2026 auf der Plattform abgegeben wurden. Darin machten die Kunden Angaben zum Beratungsthema und zum Beratungsweg. Mehrfachnennungen waren möglich, deshalb ergeben die Anteile je Thema zusammen mehr als 100 Prozent.

Baufinanzierung: Vor-Ort-Termin dominiert

Ob Kunden sich lieber vor Ort oder per Video beraten lassen, hängt laut Studie stark vom Thema ab. Den höchsten Anteil an persönlicher Beratung vor Ort verzeichnet die Auswertung bei der Baufinanzierung: 69 Prozent der Kunden gaben an, sich dort im direkten Gespräch beraten lassen zu haben. Bei der Geldanlage waren es 63 Prozent.

Deutlich geringer fällt der Wert bei Versicherungen aus. Hier lief die Beratung bei 55 Prozent der Kunden vor Ort.

Videoberatung: Höchster Wert bei der Altersvorsorge

Bei der Videoberatung zeigt sich laut Whofinance ein umgekehrtes Bild. Am häufigsten nutzten Kunden dieses Format bei der Altersvorsorge, mit einem Anteil von 55 Prozent. Den niedrigsten Wert unter den ausgewerteten Themen erreicht die Geldanlage mit 49 Prozent.

„Berater, die auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen technologisch auf den neuesten Stand kommen. Kunden wollen nach wie vor menschliche Beratung – allerdings muss diese auch technologisch auf Kundenbedürfnisse angepasst sein“, sagt Mustafa Behan, Gründer von Whofinance.

Einordnung der Daten

Die Auswertung stützt sich auf Bewertungen von Nutzern der Plattform und ist nicht als repräsentative Befragung angelegt. Sie beschreibt, welche Beratungswege Kunden tatsächlich genutzt haben, nicht, welche sie bevorzugen. Whofinance ist ein Bewertungs- und Vermittlungsportal für Finanzberatung und bietet Beratern selbst digitale Anwendungen für ihren Marktauftritt an.