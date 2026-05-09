„61 Prozent Recovery – gelb, aber ich bin okay.“ Will Ahmed, Gründer und Chef von Whoop, sagt das auf der Bühne der OMR in Hamburg, Anfang Mai 2026, mit der Entspanntheit eines Mannes, der nach einem Nachtflug aus den USA trotzdem vor rund 7.000 Besuchern auftreten muss. Er schaut kurz auf sein schlichtes, displayfreies Armband am Handgelenk. Keine Benachrichtigung, kein Bildschirm, kein Ping. Der Score ist längst in seinem Kopf.



Wer Whoop verstehen will, muss diesen Moment verstehen. Das Unternehmen verkauft nicht das Gadget. Es verkauft die Überzeugung, dass Menschen ihren Körper schlechter kennen als ihr Auto – und dass genau das ein 10-Milliarden-Dollar-Problem ist.

Kein Display, kein Zufall

Whoop ist, Stand März 2026, mit 10,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Die jüngste Finanzierungsrunde, eine Series G über 575 Millionen Dollar, angeführt vom Collaborative Fund, hat die Bewertung gegenüber 2021 fast verdreifacht – damals waren es 3,6 Milliarden, angeführt von Softbank. Mehr als 2,5 Millionen zahlende Mitglieder weltweit, eine Bookings-Run-Rate von 1,1 Milliarden Dollar für 2025, ein Plus von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und zum ersten Mal in der 14-jährigen Unternehmensgeschichte: positiver operativer Cashflow. Das sind keine bescheidenen Zahlen für ein Unternehmen, das ein Armband ohne Display verkauft.

Das Produkt ist die Provokation. Kein Zifferblatt, keine Schrittanzeige, keine Benachrichtigungen. Whoop misst Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Hauttemperatur und Schlafphasen – bis zu hundert Mal pro Sekunde, rund um die Uhr – und verdichtet all das in drei Scores: Recovery, Strain, Sleep.

Die App wird laut Unternehmensangaben achtmal täglich geöffnet; das ist mehr als Instagram bei den meisten Nutzern. Die Geschäftslogik dahinter ist einfach: Wer in diese Datenwelt eingetaucht ist, soll sie ungern wieder verlassen.

Der Pivot, der alles rettete

2018 war Whoop so gut wie erledigt. Das ursprüngliche Modell – ein 500-Dollar-Gerät für Profimannschaften – skalierte nicht. Die Herstellungskosten lagen bei 250 bis 300 Dollar, der Markt war zu klein, das Kapital wurde knapp. „2018 gingen wir beinahe bankrott“, sagt Ahmed auf der OMR, ohne mit der Wimper zu zucken. Er habe lernen müssen, ein Problem zu lieben, nicht nur eine Lösung. Das Problem war real: Menschen verstehen ihren Körper nicht. Die Lösung musste neu gedacht werden.

Der Geniestreich war die Umkehrung der Preislogik. Im Frühjahr 2018 schaffte Whoop den Hardware-Verkaufspreis ab; stattdessen gab es das Band als Teil einer Mitgliedschaft, zunächst für 30 Dollar im Monat. Der Einstieg wurde radikal günstig, der Lifetime Value explodierte. Innerhalb eines Jahres wuchs die Nutzerbasis um mehr als 400 Prozent laut Unternehmensangaben; 2019 folgte eine Series D über 55 Millionen Dollar unter Führung der Foundry Group. Aus einem Hardware-Startup war ein Abo-Unternehmen geworden – mit Margenstruktur näher an Software als an Consumer Electronics.

Die fünfte Generation des Whoop-Armbands | Bildquelle: Hersteller

Heute sieht das Modell noch stärker aus. Jahrestarife beginnen in Europa bei 199 Euro; wer das Whoop MG mit EKG-Funktion, Blutdruck-Insights und dem neuen „Whoop Age"-Score will, zahlt 400 Euro. Pro Jahr, wohlgemerkt. Die Hardware – aktuell Whoop 5.0 mit bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit – ist inklusive. 2022 kamen B2B-Pakete für Unternehmen und Teams hinzu; seit 2025 gibt es mit „Advanced Labs“ und „Specialized Panels“ ein kliniknahes Zusatzangebot, das Blutmarker mit Wearable-Daten verknüpft. Das Armband ist das Eingangstor; die Plattform dahinter ist das eigentliche Geschäftsmodell.

Hamburg trifft Harvard

Zur Unternehmensgeschichte gehört eine Episode, die außerhalb der Whoop-Community kaum bekannt ist. Im Jahr 2012 saß Martin Oberhäuser in Hamburg in seinem Büro, als er einen Anruf aus Boston erhielt. Ein 22-jähriger Harvard-Student wollte mit ihm über ein Armband sprechen, das es noch nicht gab. Oberhäuser, Gründer des Bureau Oberhaeuser, eines auf Informationsdesign spezialisierten Studios, war skeptisch; solche Anrufe kamen öfter, und meistens steckte dahinter nichts. Aber der Student war hartnäckig.

„Wenn ich nach Hamburg fliege, wirst du dir dann eine Stunde Zeit für mich nehmen?“ Ahmed buchte den Flug, ohne zu wissen, ob Oberhäuser zusagen würde. Oberhäuser sagte zu – und arbeitete die nächsten 14 Jahre für Whoop. Auf der OMR sitzen die beiden nebeneinander auf der Bühne; Ahmed nennt ihn „den besten Informationsdesigner der Welt“, Oberhäuser kontert mit der nüchternen Selbsteinschätzung eines Hamburger Designers: „Ich habe mir nie so einen Erfolg träumen lassen.“

Will Ahmed spricht über die Geschichte von Whoop auf der Conference Stage der OMR im Mai 2026 | Bildquelle: Imago Images / Hartenfelser

Seine Leistung ist schwer zu überschätzen. Oberhäuser übersetzte hochkomplexe physiologische Daten – Herzfrequenzvariabilität, Schlafphasen, Atemfrequenz – in ein dreifarbiges Ampelsystem, das Laien intuitiv verstehen und gleichzeitig Kardiologen nicht beschämt. „Die größte Herausforderung war immer: Wie wenig zeigen wir, damit das Richtige bleibt?“, sagt er in Hamburg. Diese Reduktion ist das strategische Kapital: Rohdaten lassen sich kopieren; das Vertrauen in eine Interpretation deutlich schwerer.

Der Burggraben und seine Risse

Whoops Investoren – darunter neben Softbank und IVP nun auch die Qatar Investment Authority, der Abu-Dhabi-Fonds Mubadala, Abbott Laboratories und die Mayo Clinic – wetten auf einen Burggraben aus fünf Teilen.

Erstens das Abo-Modell, das Kunden dauerhaft binden soll.

Zweitens den bildschirmlosen, schlafdauglichen Formfaktor.

Drittens die über Jahrzehnte aufgebaute Marke im Elitesport, mit Athleten wie Cristiano Ronaldo, LeBron James und Rory McIlroy, die nicht nur Werbegesichter sind, sondern eigenes Kapital investiert haben.

Viertens eine Datenbasis von 24 Milliarden Stunden physiologischer Messungen als Trainingsgrundlage für die KI-Algorithmen.

Fünftens die schrittweise Verschiebung von Fitness zu Medizin.

Ob daraus dauerhaft ein Burggraben wird, ist eine andere Frage. Eine 2025 publizierte Validierungsstudie zu Herzfrequenzvariabilität sah den Oura Ring vor Whoop in der Messgenauigkeit; das Konkurrenzunternehmen soll laut Reuters auf eine ähnliche Bewertung von rund 11 Milliarden Dollar zusteuern. Noch problematischer: Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschickte im Juli 2025 einen Warning Letter an Whoop, weil das Unternehmen seine Blutdruck-Insights-Funktion ohne entsprechende Zulassung als Blutdruckmessung vermarktet haben soll.

Whoop erzählt seine Stärken als Plattformgeschichte. Doch je weiter das Unternehmen in klinische Versprechen vorprescht, desto größer werden Chancen und Regulierungsrisiken zugleich.

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Google kopiert, Bevel untergräbt

Im Mai 2026 bringt Google unter dem Namen Fitbit Air einen direkten Konkurrenten auf den Markt: kein Display, 12 Gramm leicht, Fokus auf Schlafanalyse, Herzfrequenzvariabilität und Erholung. Das Gerät kostet 100 Euro, enthält drei Monate Google Health Premium, danach 100 Euro im Jahr. Die Parallelen zu Whoop sind offensichtlich – und offensichtlich gewollt. Googles Machine-Learning-Modelle sollen laut eigenen Angaben 15 Prozent präziser als die Vorgängeralgorithmen sein. An Whoops Top-Modell Whoop MG mit 14 Tagen Akkulaufzeit reicht Google nicht heran; mit Schnellladen gleicht das Fitbit Air den Abstand aber teilweise aus.

Gefährlicher als die Hardware-Kopie ist eine andere Bedrohung: die App Bevel. Sie nutzt vorhandene Geräte – Apple Watch, Oura Ring, Garmin – und berechnet daraus Recovery- und Strain-Scores im Whoop-Stil, für einen Bruchteil des Preises. Whoop hat Bevel 2026 wegen Nachahmung verklagt. Dass eine Klage folgte, zeigt, wie ernst die Bedrohung genommen wird: Wenn die beste „Whoop-Erfahrung“ auch ohne Whoop-Hardware funktioniert, schmilzt der Produktvorteil auf die Algorithmenschicht zusammen. Die ist wertvoll, aber schwieriger zu schützen als ein Armband.

Zwischen Sport und Klinik

Ahmed formuliert die Mission auf der OMR ohne Umschweife: „Ja", antwortet er auf die Frage, ob Whoop eines Tages Herzinfarkte vorhersagen werde. Das ist keine Marketingankündigung. Die Partnerschaft mit Abbott deutet auf die Integration kontinuierlicher Glukosemessung hin; die Mayo Clinic verleiht klinische Glaubwürdigkeit; das neue Whoop Age-Feature berechnet ein biologisches Alter. Standard Chartered testet in Indien bereits, ob Versicherungstarife an Whoop-Daten geknüpft werden können. Laut „Bloomberg“ und der „Financial Times“ läuft die Vorbereitung eines Börsengangs, möglicherweise Ende 2026 oder Anfang 2027. An der Börse wäre Whoop dann nicht mehr als Fitness-Gadget, sondern als wiederkehrende Consumer-Health-Plattform zu bewerten – mit entsprechend anderen Multiples.

Der Weg dorthin führt aber durch regulatorisches Neuland. Die FDA-Rüge war eine Mahnung. Gleichzeitig zeigte der Backlash von Bestandskunden im Jahr 2025, als ein Hardware-Upgrade nicht wie erwartet kostenfrei bereitgestellt wurde, wie empfindlich ein Abo-Modell auf Vertrauensverlust reagiert.

Whoop hat bewiesen, dass es Krisen übersteht – 2018 fast pleite, heute ein Decacorn. Ob das Unternehmen aber den Schritt von der Sportplattform zur präventiven Gesundheitsinfrastruktur schafft, ohne auf dem Weg dorthin bei Regulierern, Kunden oder Wettbewerbern zu stolpern, ist noch offen. Ahmed muss nicht nur seinen eigenen Recovery-Score im Griff haben. Er muss beweisen, dass Whoop am Ende mehr ist als das klügste Armband auf dem Markt.