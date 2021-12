Wichtiges Signal: USA und China starten Klima-Initiative

Auch Anleger können mit grünen Investments einen Teil zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Dazu zählen einerseits nachhaltige Produkte, deren Manager ökologisch und sozial korrekt investieren. Andererseits sind dies aber auch Investments in Unternehmen aus dem Cleantech-Sektor. Unter diesem recht vagen Begriff versteht man alle Technologien, die Boden, Wasser und Luft vor schädlichen Einflüssen schützen oder Schäden minimieren. Dazu zählen beispielsweise Solarenergie, Windkraft, alternative Treibstoffe, Recycling oder Wasseraufbereitung.Je mehr Geld in diese Produkte fließt, desto größer wird der Druck auf Unternehmen, ökologisch und sozial zu produzieren. Und desto wahrscheinlicher wird der Klimawandel an den Kapitalmärkten. Dennoch sind umweltfreundliche Fonds und Zertifikate kein Allheilmittel (siehe: Was grüne Investments können und was nicht ).>> Crashtest: Die besten Umwelttechnologie-Fonds

>> Die besten Neue-Energien-Fonds im Vergleich