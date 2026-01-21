DAS INVESTMENT Versicherungen befragte Top-Manager der bedeutendsten Versicherer in Deutschland nach ihren Erwartungen für das Jahr 2026. Teil 3: Komposit.

Altersvorsorge, Biometrie, sichere KI-Tools, Cyberschutz: Eine Umfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen unter Top-Managern deutscher Versicherungsgesellschaften zeigt, was die Branche 2026 am meisten beschäftigen dürfte.

Wie entwickeln sich die Kfz-Versicherungsprämien? Kehren die Versicherer wieder in die Gewinnzone zurück oder bleibt der Kostendruck durch die hohe Schadeninflation unverändert hoch? Wie stehen Versicherer zu Plänen der Bundesregierung, dass Neuverträge in der Wohngebäudeversicherung künftig nur noch mit Elementarschadenschutz angeboten werden dürfen? Erwarten sie eine nachhaltige Erholung der Schaden-Kosten-Quote, oder sind weitere Tarifanpassungen unvermeidbar?

Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT Versicherungen den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den Kompositversicherungen 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.

Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT Versicherungen forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zu Lebensversicherungen / Altersvorsorge keine einzige Antwort einer Vorständin.

Die einzige weibliche Teilnehmerin dieses Teils der Umfrage ist eine Leiterin der Unternehmenskommunikation. Welche Rolle Frauen in der Versicherungswirtschaft spielen und welche Versicherungsarbeitgeber besonders frauenfreundlich sind, erfahren Sie hier.

Opt-Out-Modell bei Elementarschutz seit 2011 1 / 6 Alexander Erpenbach, Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Betrieb der DEVK Versicherungen:. Bildquelle: DEVK / Jürgen Naber