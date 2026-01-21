Die wichtigsten Trends in der Versicherungsbranche 2026
Wie entwickeln sich die Kfz-Versicherungsprämien? Kehren die Versicherer wieder in die Gewinnzone zurück oder bleibt der Kostendruck durch die hohe Schadeninflation unverändert hoch? Wie stehen Versicherer zu Plänen der Bundesregierung, dass Neuverträge in der Wohngebäudeversicherung künftig nur noch mit Elementarschadenschutz angeboten werden dürfen? Erwarten sie eine nachhaltige Erholung der Schaden-Kosten-Quote, oder sind weitere Tarifanpassungen unvermeidbar?
Diese und andere Fragen stellte DAS INVESTMENT Versicherungen den Vorständen mehrerer Versicherer in Deutschland. Die Antworten zu den Kompositversicherungen 2026 finden Sie in unserer Bildstrecke.
Anmerkung der Redaktion: DAS INVESTMENT Versicherungen forderte die befragten Gesellschaften ausdrücklich dazu auf, auch Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, da Frauen in der Versicherungsbranche eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Trotzdem bekamen wir auf die Fragen zu Lebensversicherungen / Altersvorsorge keine einzige Antwort einer Vorständin.
Die einzige weibliche Teilnehmerin dieses Teils der Umfrage ist eine Leiterin der Unternehmenskommunikation. Welche Rolle Frauen in der Versicherungswirtschaft spielen und welche Versicherungsarbeitgeber besonders frauenfreundlich sind, erfahren Sie hier.
„Die Beitragserhöhungen der vergangenen zwei Jahre waren notwendig, um die Kfz-Sparte branchenweit aus der Verlustzone zu führen. Wir gehen davon aus, dass die meisten Marktteilnehmer 2025 die Gewinnzone erreicht haben werden oder sich zumindest auf einem guten Weg dorthin befinden. Vor diesem Hintergrund erwarten wir eine Beruhigung der Preisdynamik in der Kfz-Versicherung.
Um die Profitabilität der Sparte zu sichern, müssen die vom GDV erwarteten Steigerungen des Schadenbedarfs für das Jahr 2026 – rund 7 Prozent – an die Kunden weitergegeben werden. Angesichts des intensiven Preiswettbewerbs auf dem Markt ist es jedoch kaum möglich, darüberhinausgehende Erhöhungen an die Kunden weiterzugeben.
Seit 2011 bieten wir Gebäudeversicherungen nach dem sogenannten Opt-out-Modell an. Mehr als zwei Drittel unseres Versicherungsbestandes verfügen bereits über einen Elementarschadenschutz. Wir sehen daher keine Probleme darin, auch den übrigen Kunden diese wichtige Deckung anzubieten – vorbehaltlich der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung. Die geplante staatliche Rückversicherung kann dabei insbesondere für Hochrisikogebiete preismildernd wirken, sofern die Prämie günstiger ausfällt als der privatwirtschaftliche Rückversicherungsschutz, den wir heute nutzen.
Das Jahr 2025 war ein sehr ruhiges Unwetterjahr. Es gab keine großen Stürme, kaum Hagel und nur wenige lokal begrenzte Starkregenereignisse. Dies hat sich positiv auf die Schadenquote in den Sachversicherungssparten ausgewirkt. Für 2026 erwarten wir deshalb eher moderate Tarifanpassungen, zumal der Wettbewerbsdruck in diesen Sparten weiterhin hoch ist. Ob die Erholung der Combined Ratios jedoch nachhaltig ist, hängt von vielen Faktoren ab: Neben dem Wetter spielen auch die internationale Zollpolitik und die Inflationsrate eine entscheidende Rolle.
Regelbasierte Automatisierung ist heute nicht mehr wegzudenken. Je nach Geschäftsvorfall erreichen wir eine Automatisierungsquote von 70 bis 99 Prozent. Grundlage dafür sind strukturierte Daten, die in vielen Prozessen vorliegen.
Technologien wie den Large Language Models (LLMs) stehen wir offen gegenüber und arbeiten aktiv an einer breiten Umsetzung. Ein konkretes Beispiel: Im September haben wir unseren ersten eigenen KI-Assistenten für die Kundenkommunikation eingeführt. Darüber hinaus entwickeln wir KI-Agenten für die Erkennung, Risikobewertung und Rechnungsprüfung.“