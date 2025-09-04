Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Begrenzung des sogenannten „ewigen Widerrufsrechts“ bei Lebensversicherungen und Finanzdienstleistungen verabschiedet.

Schluss mit dem Widerrufsjoker: Bei fehlerhafter Belehrung erlischt das Widerrufsrecht bei Lebensversicherungen 24 Monate und 30 Tage nach Vertragsschluss.

Der sogenannte „Widerrufsjoker“ ist nun Geschichte: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Begrenzung des „ewigen Widerrufsrechts“ bei Finanzdienstleistungen und Lebensversicherungen beschlossen. Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts“ setzt das Bundesjustizministerium zwei EU-Richtlinien zum besseren Schutz der Verbraucher um:

die Richtlinie (EU) 2023/2673 zu Finanzdienstleistungsverträgen im Fernabsatz und

die Richtlinie (EU) 2024/825 gegen Greenwashing.

Die geplanten Änderungen:

Die Widerrufsfrist bei Finanzdienstleistungen beträgt regulär nach wie vor 14 Tage

Bei fehlerhafter Belehrung erlischt das Widerrufsrecht künftig nach maximal zwölf Monaten und 14 Tagen

Ausnahme: Wurde der Verbraucher gar nicht über sein Widerrufsrecht belehrt, bleibt unbegrenztes Widerrufsrecht bestehen

Inkrafttreten: 19. Juni 2026

Besonderheiten bei Lebensversicherungen:

Das neue Gesetz gilt ausdrücklich auch für Lebensversicherungen, jedoch mit speziellen Regelungen:

Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage (statt 14 Tage bei anderen Verträgen)

Bei fehlerhafter Belehrung erlischt das Widerrufsrecht bei Lebensversicherungen 24 Monate und 30 Tage nach Vertragsschluss. Die längere Frist begründet das Justizministerium mit der „Komplexität von Lebensversicherungen und deren langer Laufzeit“

Das Widerrufsrecht richtet sich nach EU-Richtlinie Solvabilität II

Musterwiderrufsbelehrung bleibt bestehen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

AfW fordert klarere Regelungen

Der Vermittlerverband AfW begrüßt das Vorhaben, sieht aber noch Nachbesserungsbedarf bei der konkreten Umsetzung. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, kritisiert Unklarheiten bei der Definition „nicht ordnungsgemäße Belehrung“. Er fordert, dass die 24-monatige Frist auch bei inhaltlich fehlerhaften, aber formal erteilten Belehrungen greifen soll. Nur das vollständige Fehlen einer Belehrung soll aus Wirths Sicht das „ewige Widerrufsrecht“ rechtfertigen.

Auf den ersten Blick scheint sich diese Forderung auch im Gesetzentwurf wiederzufinden. Allerdings ist sie dort viel schwammiger formuliert. Im Gesetzentwurf steht (Paragraf 356 Absatz 4): „Dies gilt nicht, wenn der Verbraucher nicht [...] über sein Widerrufsrecht belehrt wurde.“ Diese Formulierung lässt Interpretationsspielraum: Gilt das nur bei völligem Fehlen einer Belehrung oder auch bei so fehlerhaften Belehrungen, dass sie als „nicht erfolgt“ gelten?

Hintergrund

Hintergrund des Problems: Das „ewige Widerrufsrecht“ entstand durch fehlerhafte Widerrufsbelehrungen zwischen 1994 und 2007. Laut Verbraucherzentrale Hamburg waren rund 60 Prozent der damaligen Belehrungen mangelhaft. Der BGH entschied 2014, dass bei fehlerhafter Belehrung die Widerrufsfrist nie beginnt.

„Vermittler und Versicherer brauchen nach spätestens zwei Jahren endgültige Planungssicherheit“, betont Wirth. Das bisherige System hatte zu zahlreichen Rückabwicklungen und Provisionsrückforderungen auch Jahre nach Vertragsabschluss geführt.

Der Gesetzentwurf bedarf noch der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.