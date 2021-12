Wie 2000 und 2007 Kursmuster des US-Aktienmarkts sagt Baisse voraus

Getrieben von der Talfahrt seit Mitte August ist der durchschnittliche 12-Monatswert zwei Monate in Folge gesunken. Das geht aus Daten von Bloomberg und MKM Partners LLC hervor. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind Rückgänge beim Durchschnittswert von zwei Monaten Dauer oder länger nur zweimal aufgetreten:. Der Rückgang spiegelt denin einem seit swider - mit sinkenden Unternehmensgewinnen und der Aussicht auf steigende Zinsen durch die Federal Reserve. Das Muster des S&P muss nicht zwangsläufig die Sterbeglocke für die Rally sein, die im März 2009 begann. Aber es beleuchtet den Schaden, der durch den Ausverkauf im August entstanden ist, als der S&P 500 erstmals in vier Jahren zehn Prozent verlor. Die Grafik „zählt derzeit zu unseren“, schrieb Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker bei MKM am Freitag in einem Kommentar. „Zwar erwarten wir nichts, was den vorangegangenen Bärenmärkten gleicht, aber wir würden es für einen Fehler halten, die Entwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auszublenden.“Die letzten beiden Male, als der 12-Monatsdurchschnitt für länger als einen Monat gefallen war, ging es so weiter. Der Wert begann im Januar 2008 zu sinken - rund drei Monate, nachdem der S&P-500 ein Allzeithoch erreicht hatte - und wurde nicht vor Oktober 2009 wieder positiv. Als die Technologieblase im Jahr 2000 platzte, setzte bei dem Trendmesser eine A. Im August beendete der Trendmesser eine 38 Monate währende Periode mit Gewinnen, nachdem er in jedem Zeitraum seit Mai 2012 zugelegt hatte. Das war die. Im Mai hatte der S&P 500 ein Allzeithoch bei 2130,82 Punkten erreicht und ist seither um 9,4 Prozent gefallen.