Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust hat einen sogenannten Angst-und-Gier-Index bis ins Jahr 1997 zurückverfolgt. Neben dem Momentum flossen dabei die Volatilität, die Marktbreite, die Positionierung am Optionsmarkt (Put/Call-Ratio) sowie weitere Marktindikatoren ein. Je nach Lage der einzelnen Indikatoren teilte Kielkopf die Gesamtstimmung der Marktteilnehmer in fünf Gefühlslagen ein, die von extremer Angst bis zu extremer Gier reichen. Der jeweiligen Einschätzung stellte der Analyst die Performance des US-Aktienindex S&P 500 in den nachfolgenden vier Wochen gegenüber.

Quelle: HQ Trust

Seine Analyseergebnisse fasst Pascal Kielkopf so zusammen: