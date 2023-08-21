Sogenannte Angst-und-Gier-Indizes sollen zeigen, ob Anleger zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders furchtsam, unersättlich oder neutral eingestellt sind. Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust hat überprüft, welche Orientierung die Barometer bieten.

Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust hat einen sogenannten Angst-und-Gier-Index bis ins Jahr 1997 zurückverfolgt. Neben dem Momentum flossen unter anderem Volatilität, Marktbreite und Positionierung am Optionsmarkt (Put/Call-Ratio) in seine Analyse ein. Je nach Lage der einzelnen Indikatoren teilte Kielkopf die Gesamtstimmung der Marktteilnehmer in fünf Gefühlslagen ein, die von extremer Angst bis zu extremer Gier reichen. Der jeweiligen Einschätzung stellte der Analyst die Performance des US-Aktienindex S&P 500 in den folgenden vier Wochen gegenüber.

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Quelle: HQ Trust

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Seine Analyseergebnisse fasst Pascal Kielkopf so zusammen: