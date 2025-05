Abseits der USA: Wo Anleger jetzt noch sichere Häfen finden

Sichere Anlagen, die traditionell als stabile Investitionen in wirtschaftlich turbulenten Zeiten gelten, erleben derzeit einen historischen Wandel. Gold verzeichnet trotz höherer Anleiherenditen einen beispiellosen Anstieg und widerspricht damit den üblichen Korrelationen. Auch US-Staatsanleihen und der US-Dollar, die normalerweise in risikoscheuen Umfeldern als sichere Häfen gelten, verhalten sich nicht wie erwartet. Die Renditen von Staatsanleihen sind hoch und bleiben unglaublich volatil, während der Dollar an Wert verloren hat.

Für Anleger sind dies verwirrende Zeiten. Die traditionellen Zusammenhänge zwischen den Anlageklassen lösen sich auf. Diese Divergenz signalisiert eine Neukalibrierung der Finanzdynamik – angetrieben durch geopolitische Neuausrichtungen, fiskal- und geldpolitische Maßnahmen, Inflationsdruck und ein sich wandelndes makroökonomisches Umfeld.

Anstatt jedoch zu versuchen, vorherzusagen, wie sich die Lage entwickeln wird, sollten Anleger einen Schritt zurücktreten und ihre langjährigen Annahmen über sichere Häfen überdenken. Diversifizierung und Risikomanagement bei der Portfoliokonstruktion sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung.

Staatsanleihen: Sonderstellung der USA wankt

Die jüngsten politischen Kurswechsel in den USA könnten die Aussichten für Investitionen in die US-Wirtschaft und in Dollar-Anlagen verändern. Nach einem Jahrzehnt des amerikanischen Exzeptionalismus sind gleichzeitige Abverkäufe von US-Aktien, Anleihen und dem Dollar ein seltenes Zeichen für schwindendes Vertrauen in die Führungsrolle der USA. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen sind gestiegen, was im risikoscheuen Umfeld untypisch ist. Eine Erklärung dafür ist die negative Angebotsdynamik am Markt für Staatsanleihen, die die Marktliquidität verschlechtert und die Sorgen um die Tragfähigkeit der Verschuldung verstärkt hat.

Die US-Regierung hat seit 2020 jährlich neue Schulden in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar aufgenommen, während die Bilanzen der Anleihehändler durch Regulierungsvorschriften eingeschränkt wurden – ein Szenario, das mit der Umleitung des Verkehrs von einer vielbefahrenen vierspurigen Autobahn auf eine einzige Spur vergleichbar ist. Darüber hinaus werfen politische Instabilität und eine protektionistischere US-Regierung Fragen hinsichtlich des Vertrauens in die amerikanischen Institutionen auf. Unterdessen erhöhen die Zoll- und Einwanderungspolitik das Risiko einer Stagflation in den USA, was deren Attraktivität weiter mindert.

Diese strukturellen Veränderungen deuten darauf hin, dass US-Staatsanleihen zwar nach wie vor ein Potenzial zur Risikoabsicherung bieten, aber möglicherweise nicht mehr so universell zuverlässig sind wie in der Vergangenheit.

US-Dollar: Fels in der Brandung wird auf die Probe gestellt

Derzeit gibt es kaum Herausforderer für den US-Dollar als Weltreservewährung. Dennoch haben die unberechenbare Politik, die Handelsspannungen und die fiskalischen Probleme in Washington einige Anleger dazu veranlasst, den langfristigen Status des Dollars als sicherer Hafen in Frage zu stellen, der als einer der wenigen Vermögenswerte in der Zeit nach der globalen Finanzkrise und nach Covid-19, einschließlich 2022, durchweg defensiv war.

Die schwindende Wahrnehmung der Ausnahmestellung der USA veranlasst Anleger dazu, in andere Währungen wie den Schweizer Franken, den Euro und den japanischen Yen zu diversifizieren, die zunehmend als sicherere Alternativen angesehen werden.

Risikomanagement: Wie Anleger sich richtig aufstellen

Heute müssen Anleger mehrere Risiken bewältigen, darunter hohe Inflation, Stagflation, niedriges Wachstum (oder Rezession) und wechselnde Marktführerschaft. Kurzfristige US-Staatsanleihen (derzeit abgesichert) sind nach wie vor die beste Diversifizierung gegen Wachstumsrisiken, aber bei einem Inflationsschock nicht so wirksam. Hochwertige deutsche Bundesanleihen waren weniger volatil als ihre US-Pendants und gewinnen dank ihrer stabilen Regierungsführung als tragfähige Alternative zu sicheren Häfen an Bedeutung.

Reale Aktien und kurzfristige inflationsgeschützte Staatsanleihen können als wirksame Absicherung gegen steigende Inflation dienen. In den Multi-Asset-Portfolios von T. Rowe Price sind wir in ersteren übergewichtet und haben letztere aufgestockt. Gold hat Rekordhöhen erreicht, und seine Outperformance gegenüber Staatsanleihen ist ein wichtiges Marktsignal.

Angetrieben durch aggressive Käufe der Zentralbanken und eine fundamentale Flucht in die Stabilität bleibt Gold aufgrund seiner negativen Korrelation mit Aktien und Anleihen ein sicherer Hafen, der als Inflationsschutz und Wertspeicher dient. Auch wenn es nach wie vor ein starkes Diversifikationsinstrument ist, ist es ratsam, das Engagement in anderen Anlageklassen zu verbreitern, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das Risiken steuern und Renditen erzielen kann.

Alternativen zu US-Anlagen für vorsichtige Anleger

Zwar schmälern sinkende kurzfristige Zinsen die Renditen von Geldmarktfonds, doch bleiben diese Fonds aufgrund ihrer Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität attraktiv. Ebenso bleibt Bargeld eine defensive Anlageklasse. Der deutliche Anstieg der Renditen seit dem Nullzinsumfeld hat Bargeld in den letzten Jahren deutlich attraktiver gemacht, doch sollten Anleger die mit dem Halten von Bargeld verbundenen Opportunitätskosten im Auge behalten.

In einer traditionellen Wachstumskrise schneiden defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger tendenziell besser ab als der Gesamtmarkt. Das Gesundheitswesen bietet aufgrund des demografischen Wandels und radikaler Innovationen vielversprechende Chancen. Allerdings sind aufgrund regulatorischer Probleme und des Risikos von Zöllen in Bereichen wie der Pharmaindustrie eine gründliche Fundamentalanalyse der einzelnen Unternehmen unerlässlich, um in diesem Sektor erfolgreich zu sein.

Alternative Anlagen wie Kryptowährungen, private Vermögenswerte, Kunst und edle Weine gewinnen an Bedeutung, da Anleger nach Diversifizierung streben. Einige davon bieten zwar attraktive risikobereinigte Renditen für langfristige Anleger, können jedoch spekulativ und illiquide sein.

Hedge-Aktien – die Aktien mit geringer Volatilität oder eine Reihe von Optionsstrategien beinhalten – können dazu beitragen, das Verlustpotenzial in verschiedenen risikoaversen Umfeldern zu begrenzen. Die Kosten für die Umsetzung dieser Strategien sind jedoch ein entscheidender Faktor.

Die tektonischen Verschiebungen in der Makrolandschaft erfordern eine Neubewertung traditioneller Safe-Haven-Anlagen. Eine Diversifizierung über ein breiteres Spektrum von Engagements ist unerlässlich, um steigende Risiken effektiv zu steuern, widerstandsfähige Portfolios aufzubauen und in dem komplexen Umfeld von heute Renditen zu erzielen.

Über die Autorin:



Ritu Vohora arbeitet als Kapitalmarkt-Spezialistin bei T. Rowe Price.