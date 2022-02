Erste Wahl im Konjunkturaufschwung Wie Anleger mit Rising Stars Rendite erzielen

Alexandre Christensen, CTI

Heutzutage braucht es eine höhere Risikoaffinität, um Anlagechancen am Anleihemarkt zu finden, die unabhängig vom Marktumfeld eine Überrendite erzielen können. Das ist umso wichtiger, wenn die Preise hoch sind, wie es aktuell der Fall ist. Es gibt dort draußen dennoch eine Handvoll risikobereinigter Renditechancen – vor allem bei Rising Stars.

Rising Stars übertreffen Hochzinsanleihemarkt

Die Rising Stars folgen einem typischen Muster über den Konjunkturzyklus hinweg: Bei einer Rezession verschlechtern sich sowohl die Kreditqualität als auch die Rentabilität sowie der Verschuldungsgrad von Unternehmen. Firmen, die gerade noch über ein Investment-Grade-Rating verfügen, werden in dieser Phase häufig herabgestuft – und zu Fallen Angels. Sobald sich die Wirtschaft sowie die Bilanzen verbessern, erhalten viele dieser Unternehmen ihr Investment-Grade-Rating zurück – sie werden zu Rising Stars.

In der Vergangenheit haben Rising Stars auf ihrem Weg zu einem höheren Rating meist besser abgeschnitten als der gesamte Hochzinsanleihenmarkt. Einer der Gründe ist technischer Natur: Der Investment-Grade-Markt ist größer als der High-Yield-Markt und bietet somit eine größere Käuferbasis. Häufig erfahren Rising Stars eine Preisunterstützung, da sie gleichzeitig ihren Kreis an potenziellen Kunden erweitern und ihre Schulden verringern, indem sie bestehende Anleihen zurückzahlen oder weniger emittieren.

In den sechs Monaten vor der Heraufstufung sinkt die Risikoprämie (Option Adjusted Spread, OAS) der Rising Stars: Anleger fordern weniger zusätzliche Renditepolster, was die Preise nach oben treibt. Zum Zeitpunkt der Heraufstufung, was in der Grafik 1 als „0“ dargestellt ist, werden die Risikoprämien im Allgemeinen auf Augenhöhe mit ihren BBB-bewerteten Pendants gehandelt. Die Chance auf Kursaufwertung ist damit weitgehend verstrichen. Um erfolgversprechende Rising-Star-Anleihen zu identifizieren, müssen Anleger den Rating-Agenturen einen Schritt voraus sein.

Grafik 1: Die Outperformance von Rising Stars tritt hauptsächlich vor dem Upgrade auf

Die Vorteile von Rising-Star-Anleihen bleiben auch nach der Bonitätsverbesserung bestehen. Die meisten von ihnen erreichen ein BBB-Rating, also die niedrigste Stufe des Investment-Grade-Marktes. In der Vergangenheit konnten Anleihen mit BBB-Rating den breiten Investment-Grade-Markt übertreffen. Anleger, die das gesamte Anlageuniversum an hochverzinslichen oder Investment-Grade-Anleihen ins Portfolio holen, können die Chancen nicht in der gleichen Weise nutzen wie eine Übergewichtung dieser speziellen Anleihen in einem aktiv verwalteten Fonds.

Chancenreiches Marktumfeld

Der aktuelle Wirtschaftszyklus mit dem bevorstehenden Übergang vieler Unternehmen aus der Kategorie Fallen Angel in die Klasse Rising Star bietet Anlegern Chancen. 2020 gab es mehr Fallen Angels als in den Jahren zuvor. Einige dieser Unternehmen haben zu einem ungünstigen Zeitpunkt Übernahmen getätigt, andere erlebten beispiellose Geschäftseinbrüche und wieder andere hatten bereits seit einiger Zeit ein schwächelndes Geschäftsmodell. Die Herabstufungen betrafen alle Branchen, waren aber in den Bereichen Energie, Automobilhersteller und Konsumgüter besonders ausgeprägt.

Ein Jahr später sah es ganz anders aus: 2021 gab es so wenige Fallen Angels wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nicht zuletzt, da sich die Wirtschaft und die Kreditkennzahlen vieler Unternehmen verbesserten. Heute stehen zahlreiche Unternehmen als potenzielle Aufsteiger im Fokus von Investoren. Wir gehen davon aus, dass sich bis zu 15 Prozent des High-Yield-Marktes – gemessen am Marktwert – auf dem Weg in eine höhere Bonitätsstufe befinden.

Grafik 2: Volumen der gefallenen Engel (in Milliarden US-Dollar)

Gewiefte Anleger können sich den Umstand zunutze machen, dass Rating-Agenturen langsam sind. Mit einem Verständnis der jeweiligen Unternehmen, ihrer Kreditstruktur und der Ambitionen und Ziele ihres Managements können Investoren rechtzeitig potenzielle Rising-Star-Kandidaten identifizieren, bevor Rating-Agenturen ihren Zug machen.