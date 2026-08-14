Schlagzeilen der KI-Modelle von Open AI , Anthropic und Meta gingen in den letzten Wochen um die Welt . Doch nicht, weil die KIs ein zentrales Problem der Menschheit lösten. Nein, sie hackten sich heimlich in die Software fremder Unternehmen, wie alle drei Anbieter einräumten. Open AI stoppte sogar zeitweise die Arbeit an dem Modell Astra. Die Programmierer trauten der KI zu, sich in Systeme mit hochvertraulichen Informationen zu hacken. Was bedeutet das für die Cybersecurity-Branche?

„Künstliche Intelligenz ist nun in der Lage, Sicherheitslücken auf Knopfdruck zu finden und den passenden Angriff gleich mitzuliefern“, fasst es Claudia Plattner, Mathematikerin und Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit (BSI), zusammen. „Eine neue Zeitrechnung der Cybersicherheit ist angebrochen“, sagt Plattner.

KI stärkt Offensive – aber auch Defensive

„Unternehmen adaptieren Cloud Computing und vernetzte Geräte, sowie KI-Anwendungen. Dadurch steigt die potentielle Angriffsfläche von KI-Angriffen“, sagt Omar Moufti, Leiter Themen, Rohstoffe und Digital Assets bei iShares.

Auf der anderen Seite nutzen Cyberkriminelle KI bewusst, um schnellere und gefährlichere Angriffe auszuführen, wie Moufti mitteilt. Doch KI helfe auch, um Cyberangriffe abzuwehren. „Cybersecurity-Anbieter automatisieren mittels KI die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und analysieren riesige Mengen an Sicherheitsdaten in Echtzeit“, sagt Moufti.

Er fasst zusammen: „Je stärker die globale Wirtschaft vernetzt und durch KI unterstützt wird, desto wichtiger wird eine sichere digitale Infrastruktur.“ Langfristig prognostiziert Moufti „ein nachhaltiges Wachstum“ des Sektors Cybersecurity.

Diese Entwicklung rückt das Thema auch bei Investoren wieder stärker in den Fokus: „Der Anstieg KI-gestützter Angriffe dürfte das Interesse von Anlegern an Cybersecurity-Investments grundsätzlich verstärken“, sagt Morningstar-Analystin Natalia Wolfstetter. KI erhöhe sowohl die Zahl potenzieller Angriffe als auch deren Schweregrad und mache Cybersicherheit zu einem noch wichtigeren Thema für Unternehmen und Staaten.

„Allerdings sollten Anleger vorsichtig sein, das direkt mit steigenden Renditen gleichzusetzen“, sagt sie. Sie mahnt einen genauen Blick auf Bewertungen, Wettbewerbsvorteile und Fundamentaldaten der im Fonds enthaltenen Unternehmen an.

Niedriger einstelliger Prozentbereich im Portfolio

„Eine moderate Gewichtung, beispielsweise im niedrigen einstelligen Prozentbereich des Aktienportfolios, erscheint daher aus Risikosicht angemessener als eine starke Konzentration auf einzelne Cybersecurity-Aktien oder Themenfonds“, sagt sie.

Auch Scope-Analyst Andreas Bartels rechnet mit „steigenden Umsätzen von Cybersecurity-Anbietern“ und „einem wachsenden Interesse vonseiten der Anleger“ im Zuge der steigenden Zahl KI-gestützter Cyberangriffe. „Das Volumen von ETFs mit diesem thematischen Fokus dürfte sich demnach vergrößern“, sagt er. Doch auch er stellt klar: „Inwiefern die Aktienkurse der entsprechenden Unternehmen steigen werden, lässt sich daraus aber nicht unmittelbar ableiten.“ Anleger sollten die Entwicklung der Gewinne und des freien Cashflows der Unternehmen sowie die Erwartungen der Marktteilnehmer mit berücksichtigen.

Renditeentscheidend: Zinsen, Konjunktur und Risikobereitschaft

Cybersecurity-Unternehmen gelten häufig als Wachstumsunternehmen. Das bedeutet, dass ihre Aktienkurse empfindlich auf Veränderungen bei Zinssätzen, Konjunkturerwartungen und der Risikobereitschaft am Markt reagieren können – selbst dann, wenn die zugrunde liegende Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen robust bleibt.

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Cybersecurity-ETFs decken nur einen Teil der Sparte Technologieunternehmen ab. Das kann die Volatilität der Nischen-ETFs im Vergleich zu breiteren Aktienfonds erhöhen. Insbesondere, wenn sich die Anlegerstimmung gegenüber Technologiewerten verschlechtert. Beispiele sind Einbrüche Mitte April und Anfang Juni dieses Jahres, wie die FWW-Übersicht der Cybersecurity-ETFs zeigt.

„Zu den bekanntesten börsennotierten Unternehmen aus dieser Branche zählen beispielsweise Palo Alto Networks, Crowd Strike, Fortinet und Zscaler“, sagt Bartels. Die Unternehmen zählen in den verglichenen ETFs anteilsmäßig zu den größten Positionen bei allen (Palo Alto Networks und Crowd Strike), fünf von sechs Fonds (Fortinet) und zwei Fonds (Zscaler).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Die Reaktion hat sechs Cybersecurity-ETFs am 13. August 2026 unter die Lupe genommen. Seit Jahresanfang erzielten sie im Schnitt eine Rendite von 44 Prozent. Zum Vergleich, Aktienfonds Welt Technologie kamen auf rund 27 Prozent. Heraus stach: der Cybersecurity-ETF mit der niedrigsten Volatilität, der Günstigste und der ETF mit der besten Performance.