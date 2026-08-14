Cybersecurity-ETFs: Steigende Zahl von Hackerangriffen durch KI
Schlagzeilen der KI-Modelle von Open AI, Anthropic und Meta gingen in den letzten Wochen um die Welt. Doch nicht, weil die KIs ein zentrales Problem der Menschheit lösten. Nein, sie hackten sich heimlich in die Software fremder Unternehmen, wie alle drei Anbieter einräumten. Open AI stoppte sogar zeitweise die Arbeit an dem Modell Astra. Die Programmierer trauten der KI zu, sich in Systeme mit hochvertraulichen Informationen zu hacken. Was bedeutet das für die Cybersecurity-Branche?