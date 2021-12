Pictet Asset Management 18.09.2020 Lesedauer: 4 Minuten

Wie Anleger zum Klimaschutz beitragen Fünf Trendthemen im Bereich Nachhaltigkeit

In der Krise haben sich Titel, die auf den Umweltschutz einzahlen, als robust und ertragreich erwiesen. Nicht nur institutionelle Investoren, sondern auch Kleinanleger können dazu beitragen, die Welt für die kommenden Generationen besser zu gestalten, so die Experten von Pictet AM.