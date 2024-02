Die Politik sollte im Mittelpunkt jeder Makrostrategie stehen – sie beeinflusst die makroökonomische Entwicklung, die wiederum das Marktgeschehen bestimmt. Und im Jahr 2024 sind viele politische Entscheidungen und Umbrüche zu erwarten.

In den USA werden die Präsidentschaftswahlen zwischen dem amtierenden Demokraten Joe Biden und dem womöglich zurückkehrenden Republikaner Donald Trump entschieden. In der Zwischenzeit wächst die Besorgnis über die Finanzpolitik, da das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren in die Höhe geschossen ist.

Auch international halten die Probleme an und werden sich weiterhin auf die globalen Märkte auswirken: Der Rückzug Chinas aus dem internationalen Finanzsystem, ein Patt im russischen Krieg gegen die Ukraine und der Konflikt zwischen Israel und der Hamas sind nur einige der geopolitischen Themen, die auch 2024 im Fokus stehen dürften.

In Kombination mit den bestehenden Sorgen über Inflation, Wirtschaftswachstum und Arbeitsmärkte kann das Ausmaß der Unsicherheit an den Märkten überwältigend erscheinen. All diese Ungewissheit eröffnet aber auch Alpha-Gelegenheiten – zum Beispiel bei Anleihen.

Stärkere Schwankungen bei US-Treasuries

In den letzten Jahren hat die beträchtliche Volatilität am Markt für US-Staatsanleihen zu einer Reihe von Chancen und attraktiven Einstiegspunkten geführt. Die Renditen 10-jähriger US-Schatzpapiere sind in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der beispiellosen Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve deutlich gestiegen.

Das wachsende Haushaltsdefizit und die steigenden Ausgaben der US-Regierung werden in den kommenden Monaten wahrscheinlich zu verstärkten Anleiheemissionen führen – und das bei einer sinkenden Nachfrage. Dies treibt die Renditen weiter in die Höhe. Gleichzeitig besteht nach wie vor erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit, die mehr Volatilität auf dem Anleihemarkt mit sich bringt.

Vor der Covid-19-Pandemie waren die Schwankungen am US-Anleihemarkt – gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE) Index, der ein Maß für die erwartete kurzfristige Volatilität und damit das so genannte „Angstbarometer“ für den US-Anleihemarkt darstellt – in der Regel niedrig und lagen zwischen 40 und 60 Basispunkten. Seit der Pandemie hat das veränderte Inflationsumfeld jedoch zu einem steilen Anstieg der Volatilität geführt. Wir sind der Meinung, dass dies so bleiben wird.

Die Gesamtinflation ist im Zuge der gesunkenen Rohstoffpreise zwar zurückgegangen. Ein Großteil der in der US-Wirtschaft verankerten Teuerung ist aber strukturell bedingt und wird wahrscheinlich erst in einiger Zeit sinken. Das zögert den Beginn des Zinssenkungszyklus der Federal Reserve hinaus.

Wie man Volatilität einfängt

Der Umgang mit dem Zinsänderungsrisiko beziehungsweise der Duration ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die Volatilität bei US-Staatsanleihen zu nutzen.

Zu Beginn des Jahres 2023 deutete die Marktstimmung etwa darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinsen senken würde. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamen und die Inflation zurückgehen würde. Wir vertraten die gegenteilige Meinung und erhöhten unsere Position mit kurzer Duration genau zu dem Zeitpunkt, als die Renditen der Staatsanleihen zu steigen begannen und die Wirtschaft sich erholte.

Es ist aber nicht nur der US-Markt, der Gelegenheiten bietet. In den kommenden Monaten könnten sich auch in Japan spannende Möglichkeiten ergeben. Dort liegt die Bank of Japan unserer Meinung nach hinter der Kurve und könnte gegen den Trend anderer Zentralbanken weltweit die Zinssätze im Jahr 2024 zwei- oder dreimal anheben. In diesem Fall könnten sich unserer Ansicht nach auf der Short-Seite Chancen bei japanischen Staatsanleihen ergeben, die derzeit mit niedrigen Renditen gehandelt werden.

Wenn man sich auf die Fundamentaldaten konzentriert und darauf wartet, dass die Märkte entweder nach oben oder nach unten übertreiben, kann ein prozessorientierter Makroinvestor eine positivere asymmetrische Risikoprämie erzielen.

Erfolgreich investieren in einem unsicheren Umfeld

Die Welt ist oft ein sehr unsicherer Ort. Eine Allokation in eine prozessorientierte Makro-Credit-Strategie kann in einem diversifizierten Portfolio eine entscheidende Rolle spielen, um einen Teil der Risiken zu mindern und unter allen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen. Research ist für Investoren dabei ein entscheidender Faktor.

Anleger werden wahrscheinlich weiterhin mit einem schwierigen makroökonomischen Umfeld konfrontiert sein. Das macht die Vermögensallokation extrem schwierig. Die Allokation in eine flexible, von einem rigorosen Anlageprozess geleitete sowie liquide Makro-Strategie kann jedoch dazu beitragen, das Risiko zu streuen und das Renditeprofil zu diversifizieren.

Russel Matthews von RBC BlueBay Asset Management

© RBC BlueBay Asset Management

Über den Autor:

Russel Matthews ist leitender Portfoliomanager bei RBC BlueBay Asset Management. Seit September 2010 ist er dort für die aggregierten Anleihen- und die europäischen Staatsanleihen-Portfolios verantwortlich.