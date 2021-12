Peter Schwark: Der promovierte Volkswirt ist in der GDV-Geschäftsführung für das Thema Altersvorsorge zuständig. In einem Gastbeitrag in der Zeitschrift Versicherungswirtschaft wagt er eine „Standortbestimmung“ für Leben-Policen. | Foto: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)