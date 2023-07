Blue Bonds Wie blaue Anleihen zum Schutz der Meere beitragen

Ozeane und Meere spielen eine entscheidende Rolle für die Weltwirtschaft: Auf die „blaue Wirtschaft“, die sogenannte Blue Economy, entfallen 2,5 Prozent des globalen BIP. Zudem sichert sie den Lebensunterhalt von mehr als drei Milliarden Menschen weltweit. Dennoch erhält von allen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) das SDG 14: „Leben unter Wasser“ die geringste langfristige Finanzierung.

Es gibt also eine kritische Finanzierungslücke bei einer ökologischen Herausforderung, die die Ärmsten der Welt unverhältnismäßig hart trifft. Ein Beispiel: Die Bewohner kleiner Inselstaaten, die über riesige Meeresressourcen und eine große Chance zum Ankurbeln ihrer Wirtschaft mithilfe der Ozeane verfügen, sind die größten Verlierer, wenn sich Meeresressourcen verschlechtern. Sie verlieren Einkommen und Arbeitsplätzen, da ihre Wirtschaft von der Fischerei oder dem Tourismus abhängt.

Wachsendes Interesse an blauen Anleihen erwartet

Blaue Unternehmensanleihen werden noch relativ selten begeben. Das liegt zum einen an der Neuheit dieser Struktur und zum anderen daran, dass Unternehmen als Emittenten in der Regel weniger direkt den Risiken und Chancen der Meere ausgesetzt sind. Wir erwarten jedoch weitere Emissionen von Unternehmen, sobald sich die Standards für Struktur und Offenlegung am Markt verbessert haben. Die Nachfrage seitens der Anleger könnte durchaus steigen, wenn die Strukturen einfacher und transparenter werden.

Regierungen, Unternehmen und Anleger sind sich immer mehr der wichtigen Rolle bewusst, die die blaue Wirtschaft sowohl für die Umwelt als auch für die Gesellschaft insgesamt spielt. Im März dieses Jahres haben die Vereinten Nationen nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen endlich ein historisches Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt der Meere erzielt.

Auch das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Ozeanen wächst: Schätzungen zufolge nehmen Ozeane 30 Prozent der globalen CO2-Emissionen auf. Daher ist die Gesundheit der Meere für die Bewältigung des Übergangs zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.

Geduld ist gefragt

Es hat sich jedoch immer wieder gezeigt, dass Innovationen im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen Zeit brauchen, bis sie ausgereift sind. Sogenannte Debt-for-Nature Swaps sind ein Bereich, in dem wir vorsichtig bleiben. Bei dieser Art von strukturierten Transaktionen gewährt ein Gläubiger einem Staat normalerweise einen Schuldenerlass und dieser verpflichtet sich im Gegenzug, einen Teil der eingesparten Schulden in den Meeresschutz zu investieren.

Eine solche Vereinbarung klingt verlockend. Im Idealfall könnte sie Investoren, Kreditnehmern und dem Meer zugutekommen. Aufgrund der Komplexität der Struktur ist ihre Umsetzung in der Regel aber kostspielig. In vielen Fällen erscheint uns der Nutzen für die blaue Wirtschaft im Verhältnis zum Transaktionsvolumen gering. Da nur ein Bruchteil der Erlöse aus blauen Anleihen in ozeanbezogene Projekte fließt, stehen wir der aktuellen Generation von blauen Anleihen, die Debt-for-Nature Swaps beinhalten, oftmals skeptisch gegenüber, obwohl wir diese neue Struktur gerne enthusiastisch befürworten würden.

Die Anlagechancen entwickeln sich weiter

Mit Blick auf die Zukunft sehen wir aber Grund für Optimismus. Immer mehr blaue Anleihen werden nach der traditionelleren Struktur der zweckgebundenen Erlösverwendung begeben, wie wir sie von grünen Anleihen kennen. Wenn die Strukturen von Blue Bonds vereinfacht und stärker standardisiert werden, sollte es für Anleger wie uns leichter werden, die Wirkung unserer Investments zu messen und darüber zu berichten.

Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für grüne Anleihen heute größer und qualitativ hochwertiger ist, als er es noch vor fünf Jahren war. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass sich blaue Anleihen ähnlich entwickeln werden. Leitlinien von Aufsichtsbehörden und Ratingagenturen, Feedback von nachhaltig orientierten Anlegern und die Angleichung der Strukturen für blaue Anleihen dürften zu verstärkten Investitionen in die blaue Wirtschaft führen.

Über die Autoren:

Campe Goodman startete seine Karriere bereits vor über 22 Jahren bei Wellington Management. Nach seiner akademischen Laufbahn an der Universität Harvard und dem Massachusetts Institut of Technology hatte er zunächst die Position als Vice President inne, unter anderem im Bereich Sektor Rotation-Strategien. Mittlerweile ist er Partner bei Wellington Management und kümmert sich nach wie vor schwerpunktmäßig um den Anleihesektor.



Will Prentis verfügt ebenfalls über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Nach ersten Erfahrungen bei Morgan Stanley wechselte er zu Wellington Management, wo er zunächst als Analyst arbeitete. Inzwischen hat der Investment-Spezialist zusätzlich die Position als Assistent Vice President inne.