Carmignac hat den Patrimoine komplett neu aufgestellt, steigt in Private Markets ein und bleibt beim aktiven Management. Nils Hemmer erklärt die Strategie.

Als Édouard Carmignac Ende der 1980er Jahre seine Investment-Boutique gründete, verband er zwei Dinge: die Freiheit eines unabhängigen Hauses und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Fast 40 Jahre später steht Carmignac vor einer neuen Phase der Evolution. Nils Hemmer, Leiter Deutschland und Österreich, erklärt im Gespräch, wie der französische Asset Manager seinen Weg zwischen aktivem Management und der passiven Konkurrenz findet – und warum das Unternehmen davon überzeugt ist, dass Multi-Asset-Strategien ein Comeback erleben.

Hemmer zeichnet im Gespräch das Bild eines Hauses, das sich treu geblieben ist und sich zugleich massiv weiterentwickelt hat. Die DNA von Carmignac, so betont er, liegt in der Unabhängigkeit als familiengeführtes Unternehmen und dem „alignment of interests" – die Fondsgründer investieren selbst in die eigenen Produkte. Das verschafft dem Haus die Freiheit, auch Dinge zu entwickeln, die kurzfristig vielleicht nicht profitabel sind, langfristig aber für Kunden und Firma Wert schaffen.

Zugleich hat Carmignac aus dem starken Eigenkapital heraus eine umfangreiche Investmentplattform aufgebaut, die weit über die ursprüngliche Vision einer „Vermögensverwaltung für Retail-Anleger" hinausgeht.

Deutschland bleibt anspruchsvoll – aber attraktiv

Der deutsche Markt, so Hemmer, ist „super anspruchsvoll". Starke hauseigene Asset Manager der Banken, hohe Regulierungsdichte und anspruchsvolle Kunden machen es internationalen Anbietern nicht leicht. Dennoch sieht Carmignac gerade hier Chancen. Der Fokus liege auf unabhängigen Beratern, die den familiären Charakter des Hauses schätzen und eine Alternative zu den großen, anonymen Anbietern suchen. Dazu kommen Fund-Buyer, die spezialisierte Mandate in Bereichen wie Emerging Market Debt, Credit oder Long-Short-Strategien nachfragen – Themen, die Carmignac mit einem differenzierten Ansatz bedienen kann.

Die Produktpalette hat sich entsprechend ausgeweitet. Carmignac bedient heute nicht nur Retail-Kunden, sondern auch Wholesale, institutionelle Investoren und sogar Pensionsfonds von Dax-Konzernen. Diese Entwicklung, so Hemmer, habe dazu beigetragen, das verwaltete Vermögen des Hauses weiter auszubauen.

Patrimoine: Komplett neu aufgestellt

Der Carmignac Patrimoine (ISIN: FR0010135103), einst das Flaggschiff und eng mit dem Firmengründer verbunden, stand in den vergangenen Jahren unter Druck. Multi-Asset-Strategien litten unter Korrelationen in einem Long-Markt. Carmignac hat darauf reagiert und 2023 das Portfolio-Management grundlegend umgebaut. Aus dem klassischen Balanced Fund wurde ein Composite-Ansatz mit Overlay-Management.

Das neue Team vereint vier Fondsmanager, darunter Kristofer Barrett vom Investissement auf der Aktienseite. Hemmer spricht von einer „Best of Carmignac"-Lösung, die nicht nur die Performance verbessert, sondern auch die Volatilität deutlich reduziert habe.

Von der Original-DNA sei durchaus noch viel zu erkennen, betont Hemmer. Die Bereitschaft, Schwellenländer stärker zu gewichten, der offene Blick auf Währungen und der Ansatz, abseits ausgetretener Pfade zu agieren, gehörten weiterhin zum Charakter des Fonds. Zugleich passe die neue Struktur besser in ein Marktumfeld, in dem Korrelationen nicht mehr so zuverlässig funktionieren wie in den vergangenen Jahren.

Investissimo: Mehr als nur ein Weltaktienfonds

Globale Aktienfonds gibt es viele – die Frage nach Aktiv versus Passiv ist allgegenwärtig. Carmignac positioniert seinen Investissement (ISIN: FR0010148981) dennoch als mehr als nur eine weitere Weltaktien-Alternative. Der Fonds existiert seit 1989 und hat eine langjährige Track Record aufzuweisen. Das schaffe Vertrauen, so Hemmer.

Entscheidend sei aber die Flexibilität: Kristofer Barrett kann nicht nur in Tech und KI investieren, wenn die Bewertungen stimmen, sondern hat auch einen erhöhten Schwellenländeranteil und allokiert in Small- und Mid-Caps. „Die Anleger bekommen ein anderes Produkt als ein normaler Global Large Cap Fund", sagt Hemmer.

Der Investissement sei dabei als langfristiger Kernbaustein konzipiert. Carmignac verzeichne bei diesem Fonds eine sehr lange Verweildauer in den Kundenportfolios, weil die Flexibilität innerhalb des Fonds von den Anlegern geschätzt werde. Aktuell habe der Fonds zwar einen strukturellen Growth Bias, doch Kunden nutzten ihn als solide Aktienbasis, um daneben andere Satellitenthemen zu spielen.

Private Markets: Evergreen statt J-Curve

Ein weiterer Entwicklungsschritt bei Carmignac ist der Einstieg in Private Markets. Für vermögende Kunden und Family Offices bietet Carmignac einen Evergreen Fund an, der ohne die klassischen Einschränkungen von Private-Equity-Strukturen auskommt – keine J-Curve, keine lange Tie-Up-Phase. Das Haus habe drei Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet und sich schließlich mit Clipway, einem Spezialisten im Bereich Secondaries, zusammengetan. Ein internes Private-Equity-Team manage den Fonds exklusiv. Laut Hemmer habe die Strategie bisher gut funktioniert.

Im zweiten Quartal soll zudem ein Eltif (European Long-Term Investment Fund) auf den Markt kommen, der auch im breiteren Geschäft angeboten wird. Hemmer betont, dass es hier vor allem um Education gehe: Private Markets würden liquide Anlagen nie ersetzen, seien aber als Beimischung interessant, um Korrelationen zu senken und Volatilität aus Portfolios zu nehmen.

Aktiv gegen Passiv: „Live with the Sword, Die with the Sword"

Carmignac hat sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zu ETFs geäußert und steht klar für aktives Management. Hemmer macht im Gespräch deutlich, dass diese Haltung nicht ideologisch, sondern leistungsorientiert sei. „Wir müssen die Entscheidung aktiv treffen", sagt er. Wenn es Carmignac gelinge, dauerhaft Märkte zu outperformen und Volatilität zu begrenzen – wie etwa bei den differenzierten Strategien oder der Fixed-Income-Palette –, sei man aus der Diskussion raus. „Dann stellt sich die Frage nicht, sondern wo ist der Mehrwert für den Kunden?"

Klar sei aber auch, dass aktive Fonds stärker unter Beobachtung stünden. Nicht alle aktiven Lösungen würden dauerhaft Mittelzuflüsse verzeichnen. Der deutsche Markt sei extrem herausfordernd gewesen, mit massiven Abflüssen bei aktiven Fonds und fast allen Nettozuflüssen im passiven Segment. Carmignac habe dennoch ein sehr gutes Jahr gehabt. „Das ist auch ganz klar die Verantwortung, die wir haben, gegenüber unseren Kunden", sagt Hemmer. Der Mehrwert müsse geliefert werden – oder man müsse sich aus dem Markt zurückziehen.

Optimismus trotz „Fest der Ängste"

Mit Blick auf 2026 gibt sich Hemmer optimistisch – und das aus gutem Grund, wie er betont. Aktuell überschlügen sich die negativen Schlagzeilen, man überbiete sich im „Fest der Ängste". Doch Carmignac sehe massive Chancen für Anleger. AI etwa übersetze man intern nicht mit „Artificial", sondern mit „Augmented Intelligence" – KI solle helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen. Die damit verbundenen Produktivitätssteigerungen, niedrigere Rohstoffpreise und mögliche Wachstumsimpulse würden aktuell übersehen.

Auch die Neuordnung der geopolitischen Ordnung, so turbulent sie mitunter sei, biete Chancen. China etwa werde aktuell unterschätzt oder zu kritisch bewertet, habe aber Potenzial für Wachstumsimpulse. Hemmer appelliert: „Diese strukturellen Wandel stärker sich anzuschauen als kurzfristige Volatilität oder Ängste" – das sei es, was für Anleger langfristig den Unterschied