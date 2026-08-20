Auf den ersten Blick sehen sich Risikoklassifizierungen in der Altersvorsorge zum Verwechseln ähnlich: eine Skala von 1 bis 5, mal in eine Skala von 7 eingebettet, mal eigenständig. Dahinter verbergen sich jedoch zwei grundverschiedene mathematische Philosophien – und genau das sorgt aktuell für Unsicherheit darüber, wie das neue Altersvorsorgedepot am Ende eingestuft wird.

Methode 1: Die CRK – ein Blick in die Zukunft

Die Chance-Risiko-Klassifizierung (CRK), die bislang für zertifizierte Riester- und Rürup-Verträge gilt, simuliert, wie sich ein Produkt in der Zukunft entwickeln könnte. Ralf Korn, Mathematikprofessor an der RPTU Kaiserslautern-Landau und an der Entwicklung der Methodik beteiligt, beschreibt das Verfahren auf Nachfrage von DAS INVESTMENT so: Ein virtueller Musterkunde zahlt monatlich 100 Euro ein, und zwar über vier mögliche Laufzeiten – 12, 20, 30 und 40 Jahre. Für jede dieser Laufzeiten werden auf Basis eines eigens entwickelten Marktmodells tausende mögliche Kapitalmarktverläufe durchgerechnet. Aus den simulierten Endvermögen ergeben sich am Ende ein Chancen- und ein Risikomaß, deren Zusammenspiel über die Einordnung in eine von fünf CRK-Klassen entscheidet.

Das dahinterliegende PIA-Basismodell besteht laut Korn aus einer Zwei-Faktor-Zinsstruktur und einem verallgemeinerten Black-Scholes-Modell für Aktien. Entscheidend: Das Modell wird jährlich neu kalibriert, damit es aktuelle Marktphasen wie Niedrig- oder Negativzinsen abbildet, und jede Parameteränderung muss vorher ein wissenschaftlicher Beirat der PIA freigeben.

Gerechnet wird das Ganze nicht von den Anbietern selbst, sondern zentral: Seit 2016 übernimmt das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern die Simulation im Auftrag der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) – nach eigenen Angaben inzwischen für mehr als 1.600 Tarife.

Methode 2: Der SRI – ein Blick zurück

Ganz anders funktioniert der Summary Risk Indicator (SRI), der seit 2023 im Rahmen der EU-PRIIPs-Verordnung für Fonds, ETFs und andere verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger vorgeschrieben ist. Er blickt nicht nach vorn, sondern zurück: Grundlage ist die tatsächliche Wertentwicklung eines Produkts über die vergangenen fünf Jahre. Aus dieser Historie wird über eine sogenannte Cornish-Fisher-Erweiterung eine Value-at-Risk-äquivalente Volatilität (VEV) berechnet, die das Marktrisiko (Market Risk Measure) ergibt.

Dazu kommt ein separat ermitteltes Kreditrisiko (Credit Risk Measure). Beide Komponenten zusammen ergeben den SRI auf einer Skala von 1 (sehr geringes Risiko) bis 7 (sehr hohes Risiko).

Zwei Unterschiede zur CRK fallen dabei sofort ins Auge: Erstens rechnet beim SRI nicht eine zentrale Stelle für alle Anbieter, sondern jeder Fondsanbieter für sein eigenes Produkt selbst. Zweitens bildet der SRI ausschließlich Risiko ab – eine Chancenkomponente wie bei der CRK gibt es nicht. Und drittens, worauf Korn im Gespräch mit DAS INVESTMENT explizit hinweist: Der SRI ist methodisch nicht für die sehr langen Laufzeiten der Altersvorsorge konzipiert, sondern für die kürzere „empfohlene Haltedauer“ klassischer Investmentprodukte.

Warum das mehr als akademisch ist

Der Unterschied ist keine Fußnote. Weil der SRI auf historischer Volatilität beruht, kann ein und derselbe Fonds sein Risikoetikett wechseln, ohne dass sich am Produkt etwas ändert – nach ruhigen Marktphasen sinkt der SRI, nach turbulenten steigt er. Für einen 40-jährigen Sparhorizont ist kurzfristige Schwankung aus Sicht vieler Aktuare aber eher eine Renditequelle als ein Risiko im eigentlichen Sinn – ein Einwand, den auch Korn mit Blick auf PRIIP formuliert.

Die CRK begegnet diesem Problem, indem sie von vornherein mit der jeweiligen Vertragslaufzeit rechnet, statt sie nachträglich draufzusetzen.

Was beim Altersvorsorgedepot bereits feststeht – und was nicht

Für das ab 2027 startende Altersvorsorgedepot ist bislang nur ein Teil der Risikologik öffentlich geregelt: Das zulässige Anlageuniversum orientiert sich am SRI. Zugelassen sind Fonds und ETFs bis SRI-Klasse 5 von 7, die risikoreicheren Klassen 6 und 7 bleiben außen vor.

Das gilt für alle Varianten des Depots, auch für das gesetzlich vorgeschriebene Standardprodukt, das aus zwei Fonds besteht – einem der Klasse 1 bis 2 und einem der Klasse 3 bis 5 – und dessen Kosten per Gesetz auf maximal 1 Prozent pro Jahr gedeckelt sind. Ein automatischer De-Risking-Mechanismus schichtet zudem in den letzten Jahren vor Rentenbeginn schrittweise in den defensiveren Fonds um.

Offen ist dagegen, ob das Depot zusätzlich eine eigene CRK-Einstufung bekommt, wie sie bislang für Riester- und Rürup-Verträge Pflicht ist. Dazu gibt es keine öffentliche Festlegung. Korn weiß nach eigenen Angaben nicht, ob es in der Zukunft eine CRK-Einordnung geben und wer die vornehmen wird.

Aus Wettbewerbsgründen wollte sich Korn zu eigenen Vorstellungen einer künftigen Modellierung nicht öffentlich äußern. Da der Betrieb der PIA seiner Einschätzung nach wohl neu ausgeschrieben werden soll, wolle er sich keinen Wettbewerbsnachteil verschaffen, erklärte er gegenüber DAS INVESTMENT.