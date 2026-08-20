Versicherungen
Wie das Altersvorsorgedepot sein Chance-Risiko-Etikett bekommt
Zwei Wege, ein Risiko Wie das Altersvorsorgedepot sein Chance-Risiko-Etikett bekommt
Auf den ersten Blick sehen sich Risikoklassifizierungen in der Altersvorsorge zum Verwechseln ähnlich: eine Skala von 1 bis 5, mal in eine Skala von 7 eingebettet, mal eigenständig. Dahinter verbergen sich jedoch zwei grundverschiedene mathematische Philosophien – und genau das sorgt aktuell für Unsicherheit darüber, wie das neue Altersvorsorgedepot am Ende eingestuft wird.
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