Auf den ersten Blick sehen sich Risikoklassifizierungen in der Altersvorsorge zum Verwechseln ähnlich: eine Skala von 1 bis 5, mal in eine Skala von 7 eingebettet, mal eigenständig. Dahinter verbergen sich jedoch zwei grundverschiedene mathematische Philosophien – und genau das sorgt aktuell für Unsicherheit darüber, wie das neue Altersvorsorgedepot am Ende eingestuft wird.