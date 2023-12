Assekurata-Analyse Wie das neue Daten-Reporting in Sachen Nachhaltigkeit funktioniert

Entscheidungsträger In Versicherungsunternehmen suchen nach geeigneten KPIs (deutsch: Schlüsselkennzahlen), um ihre Nachhaltigkeitsziele zu messen, Kapitalanleger möchten mehr ESG-Daten, um ihre Portfolios nachhaltiger zu gestalten, und Vermittler suchen nach Anhaltspunkten, um ihre Kunden gezielt zum Thema Nachhaltigkeit zu beraten: Eine bekannte Zustandsbeschreibung, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Versicherungsprodukte.

Neue Berichtspflicht seit Ende Juni

Das Analysehaus Assekurata hat in einer größeren Untersuchung einen Blick auf die am 30. Juni erstmalig von Finanzteilnehmern zu veröffentlichten „Erklärungen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ geworfen. Das wesentliche Fazit sei vorweggenommen: Die Datenlage ist zu dünn, die Veröffentlichungen bleiben hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Im Zuge der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten müssen Finanzmarktteilnehmer, die ESG-Portfolios managen und nachhaltige Finanzprodukte anbieten, seit dem 30. Juni 2023 auch konkrete quantitative Daten in Form von Indikatoren für das zurückliegende Kalenderjahr veröffentlichen. Die Verordnung definiert insgesamt 18 obligatorische und 46 fakultative Indikatoren, die sogenannten „Principle Adverse Impact“ (PAI).

Quantitative Messgrößen sollen wesentliche Auswirkungen beziffern

Für jeden dieser Indikatoren werden quantitative Messgrößen angegeben, die berichtet werden müssen. Diese Berichterstattung über die Indikatoren soll Stakeholdern dabei helfen, zu verstehen, inwiefern Finanzmarktteilnehmer die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrer Kapitalanlage einbeziehen. Dies soll auch die Umsetzung der ESG-bezogenen Beratungspflichten erleichtern, schreibt Autor Oliver Bentz, Fachkoordinator Nachhaltigkeit bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur.

Von der Offenlegungspflicht sind dabei ausschließlich Versicherungsanlageprodukte betroffen, also Lebensversicherungsprodukte, die einen kapitalbildenden Charakter haben. Sonstige Lebensversicherungsprodukte – wie reine biometrische Versicherungen – sowie Sach- und Krankenversicherungsprodukte fallen nicht unter die Verordnung. In Folge hat Assekurata die PAI-Statements von 63 Lebensversicherern analysiert.

Datenverfügbarkeit je Indikator sehr unterschiedlich



Lediglich zwei Unternehmen gaben an, dass sie gar keine negativen Auswirkungen beziehungsweise PAIs in ihrer Kapitalanlage berücksichtigen. Umfangreiches Zahlenmaterial lag aber zu allen Lebensversicherern vor. Die auf den ersten Blick gute Datenverfügbarkeit täusche jedoch. Zwar werden fast überall Kennzahlen ausgewiesen, bei der Analyse falle jedoch auf, dass diese teilweise auf einer recht dünnen Datengrundlage fußen.

Obligatorische Indikatoren, wie beispielsweise der CO²-Fußabdruck (PAI 2) oder der Anteil von Unternehmen im Portfolio, die umstrittene Waffen verkaufen (PAI 14), werden (fast) durch die Bank weg berichtet. Die Abdeckungsgrade lagen dabei zwischen 87 und 100 Prozent, so Assekurata. Die gute Datenlage erkläre sich bei diesen Kennzahlen dadurch, dass diese für viele der börsennotierten Unternehmen im Portfolio verfügbar sind.

Bei Indikatoren wie Emissionen in Wasser (PAI 8) oder Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9) sieht die Datenlage wesentlich schlechter aus. Einige Versicherer geben hier Abdeckungen im einstelligen Prozentbereich und teilweise von unter einem Prozent an, weil die zugrundeliegenden Unternehmen die notwendigen Datenpunkte nicht berichten. Die veröffentlichten Werte dieser PAI-Indikatoren sind daher nur bedingt aussagekräftig.

Vergleichbarkeit der Indikatoren eingeschränkt

Eine weitere Einschränkung der Vergleichbarkeit: Die Versicherer nutzen unterschiedliche Datenanbieter, was zu unterschiedlichen Erhebungs- oder Berechnungsgrundlagen bei den PAI-Indikatoren führen könne. Bentz: „Ein Beispiel dafür ist die Definition von Verstößen gegen Menschenrechtsverletzungen oder Anti-Korruption durch verschiedene Datenprovider. Diese können leicht unterschiedlich sein, und es kann zu unterschiedlichen Einordnungen kommen, welche Unternehmen dagegen verstoßen. Auch die Lebensversicherer selbst können einzelne Indikatoren unterschiedlich auslegen, da die regulatorischen Standards teilweise Interpretationsspielräume offenlassen.“

Dritte Einschränkung: Die Versicherer verwenden unterschiedliche Bezugsgrößen bei der Berechnung der PAI-Indikatoren, die in Prozent der Kapitalanlagen angegeben werden. Dabei werde zwischen der gesamten Kapitalanlage als Bezugsgröße und dem Anteil der Kapitalanlage, für den entsprechende Daten vorliegen, unterschieden. So könne es beispielweise sein, dass zwei Versicherer mit einer ähnlichen Portfoliogröße gleich hohe Treibhausgasemissionen in ihrem Portfolio messen.

Von den 63 Versicherern in der Stichprobe gaben 32 an, welche Bezugsgröße sie für ihre prozentualen Kennzahlen verwenden. Von diesen 32 Versicherern nutzen 19 die gesamte Kapitalanlage als Nenner, während die restlichen 13 die Kapitalanlage verwenden, für die Daten vorliegen. „Auch dies beeinträchtigt damit die Vergleichbarkeit erheblich“, schreibt Autor Bentz.

Standardisierte Daten gefordert

Aufgrund der beschriebenen Limitierungen stellt Assekurata fest, dass ein direkter und ungefilterter Vergleich der PAIs der Versicherer schwierig ist. Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, wäre die Einführung eines Standards für die Definition der Indikatoren und die Auswahl der Bezugsgröße ratsam.

Idealerweise könnten die PAI-Statements im Sinn der Transparenzpflichten der Offenlegungs-Vereinbarung dazu beitragen, die Umsetzung der Präferenzabfrage zu unterstützen, indem sie diese mit konkreten Daten untermauern. Relevant werde dies, wenn Kunden im Rahmen der Präferenzabfrage angeben, dass sie wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Produktauswahl berücksichtigen möchten. Damit dies erfolgreich geschieht, müssten die Vertriebe der Versicherer jedoch in der Lage sein, die Indikatoren richtig zu interpretieren und anzuwenden. „Dazu sollten neben der Existenz der PAI-Statements auch die hier angesprochenen Limitierungen bekannt sein“, so Bentz.