Ifo-Präsident Clemens Fuest
Wie der deutsche Wachstumsmotor wieder auf Touren kommen kann
Als einziger der G7-Staaten wird Deutschland 2023 voraussichtlich ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt haben. Von vielen wird deshalb schon wieder das Bild „kranker Mann Europas“ heraufbeschworen. Zu Recht? Damit hat sich Clemens Fuest bei einer Spezialausgabe der Munich Economic Debates beschäftigt und erläutert dabei unter anderem, wo zukünftig Wertschöpfung in Deutschland entstehen könnte, welche Rahmen die Wirtschaftspolitik setzen kann – und welche sie vielleicht lieber lassen sollte.