Der Begriff „Dividende“ steht im Fondsansatz nicht allein für eine hohe Ausschüttung, sondern vor allem für deren Qualität. Im Fokus stehen Unternehmen, die ihre Dividenden aus dem freien Cashflow finanzieren können und die Auschüttungen idealerweise über längere Zeit steigern. Aus Sicht des Fondsmanagements ist dies ein Indikator für robuste Geschäftsmodelle, Preissetzungsmacht, verlässliche Ertragskraft und eine disziplinierte Kapitalallokation. Per 31.03.2026 liegt die Dividendenrendite des Fonds bei rund 3,0 Prozent, die Free-Cashflow-Rendite bei 5,2 Prozent und damit jeweils über dem globalen Aktienmarkt mit rund 2,0 beziehungsweise 4,5 Prozent.*

Ergänzt wird dieser Fokus durch den Aspekt der „Substanz“, also die fundamentale Qualität der Portfoliounternehmen. Berücksichtigt werden besonders Marktstellung, Bilanzqualität, Verschuldung, Cashflow-Stärke und Bewertung. Das Fondsmanagement achtet darauf, dass Wachstumsperspektiven und Bewertungsniveau in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ausdruck dieses Ansatzes ist unter anderem ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,3 gegenüber etwa 3,8 bis 4,0 im weltweiten Aktienmarkt.*

Verantwortet wird der Fonds seit seiner Auflegung im Januar 2003 von Dr. Jan Ehrhardt, gemeinsam mit Stefan Breintner. Grundlage der Portfoliokonstruktion ist der etablierte DJE-Investmentprozess, der top-down fundamentale, monetäre und markttechnische Faktoren mit einer bottom-up -orientierten Einzeltitelauswahl kombiniert. Dieses integrierte Vorgehen soll es ermöglichen, Marktchancen frühzeitig zu identifizieren und Risiken aktiv zu steuern. Zugleich erlaubt der Ansatz, regionale und sektorale Gewichtungen flexibel an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Ein wesentlicher Beitrag zur Wertentwicklung soll aus der gezielten Titelselektion kommen. Aktuell, d.h. per Ende Juli, ist der Fonds unter anderem in den Sektoren Banken, nichtzyklische Konsumgüter, Chemie und Gesundheitswesen übergewichtet. In weniger attraktiv eingeschätzten Segmenten, darunter Automobile, Immobilien und Industrie, bestehen selektive Untergewichtungen. Der größte Sektor im Fonds, Technologie, ist zugleich die größte Untergewichtung im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt.

Neben dem Kurspotenzial bleibt die laufende Dividende ein Renditebaustein, der kontinuierliche Erträge liefern und das Portfolio in volatileren Marktphasen stabilisieren kann. Auch für institutionelle Investoren bietet der Fonds damit ein globales Aktienportfolio, das laufende Erträge mit Qualitätsfokus und Bewertungsdisziplin verbindet. Sein Fundament bilden Unternehmen mit stabilen Cashflows, belastbaren Geschäftsmodellen und verlässlichen Ausschüttungen.

*Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 31.03.2026.

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