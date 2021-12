„Störgeräusche“ Wie der Hintergrund des Beraters die Anlageempfehlung beeinflusst

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Wenn mehrere Finanzberater ein Risiko-Level für das Portfolio eines Kunden festlegen sollen, können sie zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Das ist die Kernaussage einer Studie von Oxford Risk. Das britische Beratungsunternehmen hat sich auf Behavioral Finance spezialisiert, die psychologische Komponente bei der Finanzanlage. Mit Risiko sind in diesem Zusammenhang die potenziellen Verluste aus einer Anlage gemeint.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der Berater – die diese jeweils zu imaginären Kunden abgeben sollten – führten auch dazu, dass am Ende sehr unterschiedliche Anlageempfehlungen herauskamen, stellten die Studienautoren fest. In einem Fall habe ein Berater ein „sehr geringes“ Risiko-Level empfohlen, während ein anderer für den identischen Kunden ein „sehr hohes“ Risiko-Level ansetzte. In einem anderen Fall lagen die Einschätzungen zu einem Kunden gleichmäßig über die gesamte Risikoskala verteilt.

Welches Risiko-Level halten Sie bei den sechs Kunden für angemessen?

Die Skala links beziffert den Anteil der jeweiligen Einschätzungen gemessen an allen Antworten



Grafik: Oxford Risk

Die unterschiedlichen Beurteilungen wirkten sich auch darauf aus, wie am Ende das empfohlene Portfolio aussah. Bei Oxford Risk will man eine „Asset-Allokation nach dem Gießkannenprinzip“ beobachtet haben. Denn: Selbst in Fällen, in denen unterschiedliche Berater bei einem imaginären Kunden eine einheitliche Risikostufe diagnostizierten, klafften ihre Ratschläge zum Portfolioaufbau weit auseinander.