Aktien, Anleihen, Gold Wie der Markt auf Überraschungen reagiert

„In einem Umfeld mit überraschend hoher Inflation und überraschend schwachen Wirtschaftsdaten schlug sich in der Vergangenheit Gold am besten. S&P 500 und die zehnjährigen US-Staatsanleihen lagen mit rund 6 Prozent plus gleichauf, doch für Aktien war es das schlechteste Ergebnis der vier Kombinationen. Noch besser entwickelte sich das Edelmetall in der Historie allerdings bei überraschend hoher Inflation und Wirtschaftsdaten. Dann lag der Zuwachs im Schnitt sogar bei 17,3 Prozent. Fiel die Inflation dagegen überraschend niedrig aus, profitierten Aktien überproportional. Dabei spielte es kaum eine Rolle, ob die Wirtschaftsdaten überraschend gut oder schlecht ausfielen. In beiden Fällen lag das Plus bei rund 14 Prozent. Am schlechtesten entwickelten sich Anleihen in einem Umfeld überraschend niedriger Inflations- und Wirtschaftsdaten.“

Sven Lehmann, HQ Trust