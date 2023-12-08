Zielgruppen
Wie deutsche Anleger das Investmentumfeld einschätzen
In fünf Charts Wie deutsche Anleger das Investmentumfeld einschätzen
Inhalt
- Wie Anleger in Deutschland ihre Renditen der nächsten zwölf Monate einschätzen Seite 1
- Wirkt sich der Nachhaltigkeitsdialog mit Unternehmen positiv auf die Anlagen aus? Seite 2
- Ob Anleger in Deutschland an nachhaltigen Fonds interessiert sind und warum Seite 3
- Gründe, warum Anleger in Deutschland in Private Assets investieren würden Seite 4
- Die fünf größten Hürden, die Anleger in Deutschland bei Private Assets wahrnehmen Seite 5
Die anhaltende Inflation und die geopolitische Unsicherheit, die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften: Die Kapitalmärkte und damit auch Anleger stehen weltweit vor großen Herausforderungen. 73 Prozent der Befragten in Deutschland stimmen zu, dass die höhere Inflation und die höheren Zinsen den Beginn einer neuen Geldpolitik und eines neuen Marktverhaltens markieren. 40 Prozent haben deshalb ihre Anlagestrategie geändert, 36 Prozent haben dies noch vor.
Trotz dieser Umwälzungen bleiben deutsche Anleger hinsichtlich der Renditen optimistisch, zeigt die Global Investor Study 2023 von Schroders.
Seite 1/5
: Wie Anleger in Deutschland ihre Renditen der nächsten zwölf Monate einschätzen
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?