In fünf Charts Wie deutsche Anleger das Investmentumfeld einschätzen

Die anhaltende Inflation und die geopolitische Unsicherheit, die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften: Die Kapitalmärkte und damit auch Anleger stehen weltweit vor großen Herausforderungen. 73 Prozent der Befragten in Deutschland stimmen zu, dass die höhere Inflation und die höheren Zinsen den Beginn einer neuen Geldpolitik und eines neuen Marktverhaltens markieren. 40 Prozent haben deshalb ihre Anlagestrategie geändert, 36 Prozent haben dies noch vor.

Trotz dieser Umwälzungen bleiben deutsche Anleger hinsichtlich der Renditen optimistisch, zeigt die Global Investor Study 2023 von Schroders.