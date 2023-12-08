Mehr als 23.000 private Anleger aus 33 Ländern hat Schroders für seine Global Investor Study 2023 zu Anlageverhalten und Investment-Trends befragt. In Deutschland nahmen allein 1.000 Investoren teil. Fünf Charts zeigen, wie deutsche Anleger das Investmentumfeld einschätzen.

In fünf Charts Wie deutsche Anleger das Investmentumfeld einschätzen

Die fünf größten Hürden, die Anleger in Deutschland bei Private Assets wahrnehmen

Ob Anleger in Deutschland an nachhaltigen Fonds interessiert sind und warum

Wirkt sich der Nachhaltigkeitsdialog mit Unternehmen positiv auf die Anlagen aus?

Wie Anleger in Deutschland ihre Renditen der nächsten zwölf Monate einschätzen

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Die anhaltende Inflation und die geopolitische Unsicherheit, die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften: Die Kapitalmärkte und damit auch Anleger stehen weltweit vor großen Herausforderungen. 73 Prozent der Befragten in Deutschland stimmen zu, dass die höhere Inflation und die höheren Zinsen den Beginn einer neuen Geldpolitik und eines neuen Marktverhaltens markieren. 40 Prozent haben deshalb ihre Anlagestrategie geändert, 36 Prozent haben dies noch vor.

Trotz dieser Umwälzungen bleiben deutsche Anleger hinsichtlich der Renditen optimistisch, zeigt die Global Investor Study 2023 von Schroders.