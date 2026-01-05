3,6 Billionen auf dem Konto, nur 990 Milliarden in Aktien: Deutsche Sparer haben 2025 die Marke von zehn Billionen Euro Vermögen geknackt. Wie sich das Privatanlegergeld verteilt.

Im vergangenen Jahr haben die privaten Haushalte in Deutschland erstmals die Marke von 10 Billionen Euro Geldvermögen überschritten. Doch ein Blick auf die Vermögensstruktur zeigt: Deutsche Sparer setzen weiterhin vor allem auf Sicherheit statt Rendite – trotz jahrelanger Niedrigzinsphase und zuletzt kräftiger Börsengewinne.

Mehr als ein Drittel auf Giro- und Sparkonten

Laut einer aktuellen Auswertung der DZ Bank liegt mit 3,59 Billionen Euro – oder 35,7 Prozent – mehr als ein Drittel des gesamten Geldvermögens auf Konten oder wird als Bargeld gehalten. Diese mit Abstand größte Position zeigt: Die Deutschen bleiben ihrer Vorliebe für Liquidität und Sicherheit treu – auch wenn die Verzinsung von Sichteinlagen nach wie vor minimal ist.

An zweiter Stelle folgen Versicherungen und Pensionsansprüche mit 2,58 Billionen Euro (25,7 Prozent). Zusammengenommen binden diese beiden konservativen Kategorien also bereits mehr als 60 Prozent des privaten Vermögens.

Aktien und Fonds holen auf – bleiben aber Nische

Deutlich kleiner fallen die kapitalmarktnahen Anlagen aus: Investmentfonds kommen auf 1,58 Billionen Euro (15,7 Prozent), direkt gehaltene Aktien auf knapp 990 Milliarden Euro (9,9 Prozent). Zusammen machen Aktien und Fonds also nur rund ein Viertel des Gesamtvermögens aus – obwohl diese Anlageklassen in den vergangenen drei Jahren die mit Abstand höchsten Renditen erzielten.

Allein 2025 trugen Aktienkursgewinne rund 290 Milliarden Euro zum Vermögenswachstum bei. Der Dax legte im vergangenen Jahr um 23 Prozent zu, was die Werte von Aktien, Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten deutlich steigerte. Es war bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Kursgewinnen.

Rentenpapiere spielen mit nur 248,5 Milliarden Euro (2,5 Prozent) eine marginale Rolle. Sonstige Anlagen wie Beteiligungen an GmbHs summieren sich auf 1,06 Billionen Euro (10,5 Prozent).

So teilt sich das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland Ende 2025 auf | Bildquelle: Datawrapper

Zwei Treiber des Vermögenswachstums

Zum Vermögensaufbau von gut 6 Prozent im Jahr 2025 trugen zwei Faktoren bei: Die Haushalte sparten fleißig und legten über 300 Milliarden Euro neu an – die Sparquote lag bei 10,4 Prozent und damit leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 10,3 Prozent. Hinzu kamen rund 290 Milliarden Euro an Wertsteigerungen bei Aktien, Fonds und Zertifikaten durch die kräftigen Kursgewinne an den Börsen.

„Die hohe Unsicherheit durch geopolitische Krisen, Trumps Zollpolitik und die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft lassen die Haushalte vorsichtig agieren“, erklärt DZ-Bank-Ökonom Michael Stappel die anhaltend hohe Sparneigung trotz steigender Arbeitslosigkeit und gedämpfter Einkommenszuwächse.

Zinswende bringt keine grundlegende Umschichtung

Angesichts der nach langer Niedrigzinsphase wieder gestiegenen Zinsen auf Bankeinlagen wechselten Sparer vermehrt von Giro- zu Tages- und Festgeldkonten. Dabei erreichten die Zinseinnahmen aus Bankeinlagen 2024 mit 29 Milliarden Euro zwar wieder ein respektables Niveau – nach einem Tiefpunkt von nur 2 Milliarden Euro im Jahr 2021. Mit den jüngsten Zinssenkungen der EZB sanken sie 2025 aber bereits wieder auf 25 Milliarden Euro.

Die grundsätzliche Aufteilung zwischen sicheren und risikobehafteten Anlagen blieb 2025 insgesamt weitgehend stabil, stellen die Analysten der DZ Bank fest.

Für 2026 rechnet die DZ Bank mit einem weiteren Vermögenswachstum von knapp 5 Prozent auf 10,5 Billionen Euro. Die Sparquote dürfte ganz leicht auf 10,3 Prozent zurückgehen, die Verteilung auf die Anlageklassen sich aber nicht grundlegend verändern.