Vertrieb Wie die Allianz Leben ihren Maklervertrieb neu ordnet

Großmakler/Global Broker, Mittelstandsmakler und Potenzialmakler: So nennt die Allianz Lebensversicherung die neuen Zuständigkeitsbereiche in ihrem Maklervertrieb. Die Anpassung folgt dem langfristigen Markttrend einer immer stärker werdenden Spezialisierung bei Geschäftsmodellen und Kunden-Zielgruppen.

Die Allianz Lebensversicherung stellt den Maklervertrieb deutschlandweit neu auf. Die Reorganisation soll laut des Unternehmens der wachsenden Differenzierung im Maklermarkt Rechnung tragen und sei Ergebnis eines langjährigen Prozesses. Ein Personalabbau geht mit der Umstrukturierung auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nicht einher. Auch andere Versicherer hatten ihren Vertrieb dieses Jahr bereits neu organisiert.

Konkret hat der Marktführer Cluster gebildet und jeweils ähnliche Cluster in Segmenten zusammengefasst. Im Segment „Großmakler/Global Broker“ werden demnach zukünftig Vermittler betreut, die ihren Schwerpunkt in der betrieblichen Vorsorge haben. Im Segment „Mittelstandsmakler“ sollen Geschäftspartner mit einem breiteren, auch die private Zukunftsvorsorge und die Biometrie umfassenden Angebotsspektrum gebündelt werden.

Dem dritten Segment „Potenzialmakler“ ordnen die Stuttgarter Vermittler zu, die absolut gesehen mit dem Konzern nur einen kleineren Anteil ihres Geschäfts machen. „Selbstverständlich ist Allianz Leben bestrebt, das Geschäftsvolumen auch mit diesen Vermittlern weiter auszubauen und durch die neue Struktur diese Vermittler optimal zu betreuen“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Die Neuordnung bringe auch eine stärkere Spezialisierung von Jobprofilen beim Lebensversicherer mit sich.

Straffere Prozesse und personelle Neuordnung

Die Maklerbetreuer werden künftig in jeweils nur einem Segment arbeiten, damit sie nach Aussage der Allianz sich besser auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche ihrer jeweiligen Geschäftspartner konzentrieren können. „Mit der neuen Aufstellung orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner. Wir straffen unsere Prozesse und schaffen damit noch mehr Raum für die individuelle Betreuung der Maklerinnen und Makler“, sagt Thomas Wiesemann, Vorstand Vertrieb der Allianz Lebensversicherung.

In der neuen Struktur verantwortet Marcel Basedow den bundesweiten Maklervertrieb. Oliver Nittmann leitet die für Vertriebe und Maklerpools tätigen Betreuungsteams, während Claudia Kamppeter den neuen Bereich „Vertriebsservice“ verantwortet. Im Vertriebsservice werden laut Allianz alle dezentralen, vertriebsunterstützenden Einheiten unter einem Dach gebündelt.